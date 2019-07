Venezia | sindaco e PD attaccano Toninelli

Navi da crociera in laguna - il sindaco di Venezia attacca Toninelli : Botta e risposta tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo l'incidente sfiorato in laguna

Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia : interviene la procura. Scontro Toninelli – sindaco : La Procura di Venezia ha acquisito dalla Capitaneria di Porto tutti gli atti necessari per capire cosa è accaduto ieri quando la Nave Costa Deliziosa ha sfiorato per un soffio lo schianto a Riva Sette Martiri, a pochi metri dai famosi Giardini della Biennale. L'indagine è affidata al pm Andrea Petroni che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. La magistratura valuterà anche e soprattutto la regolarità ...

Grandi Navi - all’Unesco piace il progetto alternativo del sindaco di Venezia. Toninelli non molla : “Troppo impattante” : L’Unesco salva Venezia dal rischio di passare dalla lista dei fiori all’occhiello della cultura mondiale alla lista nera dei siti da salvare. L’annuncio è stato dato dal ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, dopo le notizie trapelate da Baku, in Azerbaijan, dove è in corso la riunione dell’agenzia Onu. “Buone notizie – ha riferito il ministro – Venezia era in pericolo, ma non sarà inserita nella black ...