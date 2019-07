Travolto e ucciso in bici | Salvatore muore a 17 anni | la fidanzata ha sentito tutto al

Torino - si getta dal ponte della tangenziale e viene Travolto e ucciso da un’auto dell’Esercito : Un ragazzo di 28 anni si è tolto la vita nella notte gettandosi dal ponte sulla tangenziale di via Venaria a Collegno, Torino. I carabinieri avevano tentato fino alla fine di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo.Continua a leggere

Daniele - l'operaio Travolto e ucciso da un camion sulla A31 : Aveva solo 36 anni Daniele Albertinelli, la vittima del gravissimo incidente in autostrada. Stava lavorando, non ha avuto...

Fa attraversare le strisce ad un anziano signore! 48enne viene Travolto e ucciso : La tragedia in Valsugana, dove il 48enne è stato falciato da un'automobile che non si è fermata: sull'asfalto nessun segno di frenata. Ha aiutato un anziano ad attraversare le strisce pedonali ed è stato falciato e ucciso da un'automobile. La tragedia in Valsugana. La vittima, N.B, era un 48enne veneto, originario di Albignasego, in provincia di Padova: vedendo un anziano a bordo strada, si è fermato a bordo della sua moto e ha ...

Padova - si ferma per far passare un pedone : motociclista Travolto e ucciso da un’auto : Si era fermato in sella alla sua moto per far passare un pedone ma è stato travolto da una Citroen. Per il centauro, un Padovano di quarantotto anni, sono stati inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. L’incidente domenica mattina a San Giorgio in Bosco lungo la statale della Valsugana.

Verbania - si ferma per soccorrere un capriolo ferito ma viene Travolto e ucciso da un'auto : In Val Vigezzo. Cesare Pasini, 57 anni, era a piedi con moglie sposata un mese fa e voleva aiutare l'animale investito

Si ferma per pedone su strisce - motociclista Travolto e ucciso : Padova, 23 giu. (AdnKronos) - Si era fermato in sella alla sua moto per far passare un pedone ma è stato travolto da una Citroen, guidata da una 40enne, che si è fermata a prestare i primi soccorsi. Per il centauro, un padovano di 48 anni, sono stati inutili i disperati tentativi di rianimarlo da pa

Verona - dramma in strada : automobilista scende dalla vettura in panne - Travolto e ucciso : La vittima è un 40enne cittadino dello Sri Lanka. Nell'impatto è rimasto ferito ed è stato soccorso anche l'uomo al volante del furgone che lo ha travolto, si tratta di un 65enne che è stato trasportato all'ospedale ma non è in gravi condizioni.Continua a leggere

Scende dall'auto per un guasto : Travolto e ucciso da un furgone : L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo il tronco T4-T9 a Verona. Ferito il conducente del veicolo

Emanuele Anzini : A Bergamo il carabiniere Travolto e ucciso da un’auto : La tragedia in provincia di Bergamo. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, aveva 41 anni. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte al quale lo scorso anno avevano già sequestrato la patente. E' accusato di omicidio volontario. Arrestato per omicidio stradale un 34enne che la notte scorsa ha travolto e ucciso un carabiniere di 41 anni a un posto di blocco nella Bergamasca. L'uomo al volante pare fosse in ...

Carabiniere Travolto e ucciso - arrestato 34enne a cui avevano ritirato in passato la patente. Mattarella - profonda tristezza. Trenta - era un eroe nel suo quotidiano servizio : La notte scorsa, intorno alle 3, a Terno d'Isola (Bergamo), un Carabiniere è stato travolto e ucciso da un'auto a un posto di controllo. La vittima è un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L'Aquila) e che lascia una figlia 19enne. Un'utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte, in stato di ebbrezza al momento del fatto ...

Un ubriaco ha Travolto e ucciso un carabiniere in un posto di blocco : Un carabiniere è stato travolto e ucciso in un posto di blocco da un 34enne ubriaco e con precedenti per omissione di soccorso. E' accaduto poco prima delle 3 di questa notte a Terno d'Isola (Bergamo) in via Albisetti. Alla guida dell'auto che non si è fermata al posto di controllo, c'era un cuoco di Sotto il Monte, paesino della zona, che dopo essere scappato è tornato spontaneamente sul posto ed ...

CARABINIERE Travolto E UCCISO AL POSTO DI BLOCCO/ Terno - 34enne arrestato era ubriaco : Un CARABINIERE di 41 anni è stato TRAVOLTO e UCCISO a un POSTO di BLOCCO in provincia di Bergamo: arrestato il conducente, era ubriaco.

Bergamo - carabiniere Travolto e ucciso al posto di blocco. Al conducente era già stata ritirata la patente nel 2018 : Un carabiniere è stato travolto e ucciso nella notte tra il 16 e il 17 giugno da un’auto a un posto di controllo. L’episodio poco prima delle 3, a Terno d’Isola (Bergamo). Vittima un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno, Emanuele Anzini, 41 anni, nato a Sulmona (L’Aquila), padre di una bimba che vive in Abruzzo. Un’utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il ...

Un ragazzo ubriaco ha Travolto e ucciso un carabiniere in un posto di blocco : Un carabiniere è stato travolto e ucciso in un posto di blocco da un ragazzo ubriaco e con precedenti. E' accaduto poco prima delle 3 di questa notte a Terno d'Isola (Bergamo) in via Albisetti. Alla guida dell'auto che non si è fermata al posto di controllo, c'era un giovane della zona, di Sotto il Monte, che dopo essere scappato è tornato spontaneamente sul posto ed è stato arrestato dalla polizia stradale di ...