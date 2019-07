Royal Baby | le tradizioni dei battesimi Windsor

Il battesimo del Royal Baby tra omaggi a Lady Diana e polemiche : Lo scorso 6 luglio il royal baby Archie Harrison, figlio di Harry e Meghan, è stato battezzato e la cerimonia privata verrà ricordata per tre particolarità che non potevano passare inosservate e che rappresentano un omaggio a Lady Diana. Il royal baby Archie è stato battezzato nella cappella privata del Castello di Windsor lo scorso 6 luglio. La cerimonia si è svolta nel più assoluto riserbo, come desideravano Harry e Meghan. Ai ...

L’estate dei Royal baby. Ecco dove e come la trascorreranno : L'estate dei royal babyL'estate dei royal babyL'estate dei royal babyL'estate dei royal babyL'estate dei royal babyL'estate dei royal babyL’estate è entrata nel vivo e anche per i royal baby è finalmente tempo di andare in vacanza. Chiuse scuole e asili è il momento di dedicarsi solo ai giochi e alle giornate in famiglia. I primi ad augurare a tutti una felice estate, Carl Philip e Sofia di Svezia, che sul loro account Instagram hanno ...

Archie - il battesimo del Royal Baby : la prima foto ufficiale con Meghan ed Harry. Ma la Regina non c'è : Oggi Archie il figlio di Meghan ed Harry, duchessa e duca di Sussex, è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor. Questa fotografia ufficiale è stata scattata...

Archie - il battesimo del Royal Baby : la prima foto ufficiale con Meghan ed Harry : Oggi Archie il figlio di Meghan ed Harry, duchessa e duca di Sussex, è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor. Questa fotografia ufficiale è stata scattata...

Archie - il battesimo del Royal Baby : la prima foto ufficiale con Meghan ed Harry : Oggi Archie il figlio di Meghan ed Harry, duca e duchessa di Sussex, Archie, è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor. Questa fotografia ufficiale è stata...

Meghan Markle e il principe Harry scelgono un battesimo privato per il Royal Baby Archie : battesimo a porte chiuse per Archie Harrison Mountbatten-Windsor, il primo figlio del principe Harry e di Meghan Markle. Come si legge in un comunicato ripreso da una pagina dedicata a Harry e Meghan il piccolo verrà battezzato con una cerimonia privata dall’Arcivescovo di Canterbury nella Cappella Privata del Castello di Windsor sabato 6 luglio 2019 alla preseza dei parenti più stretti e amici della coppia, ma non trapelerà ...

Harry e Meghan pronti per un secondo Royal baby? : I Duchi del Sussex non fanno mistero di volere una famiglia numerosa e, sebbene l'attenzione al momento sia tutta riservata al piccolo Archie, di appena 2 mesi, secondo fonti vicine alla coppia entro l'anno prossimo i due avranno un secondo figlio. \\ secondo quanto riportato da ETOnline da una fonte vicina a Meghan Markle e al Principe Harry, i Duchi del Sussex starebbero pensando ad avere un secondo figlio per allargare quanto ...

Royal Baby - ecco la data del battesimo di Archie : Dopo indiscrezioni, conferme e smentite, finalmente c’è la data del battesimo del Royal Baby Archie, il figlio di Harry e Meghan. I più goliardici direbbero “habemus datam” in un latino un po’ maccheronico. Finalmente, dopo un susseguirsi di notizie, indiscrezioni, voci prima confermate, poi smentite, abbiamo la data del battesimo del Royal Baby Archie, il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle. \\A quanto pare avverrà ...

Royal Baby in viaggio - i momenti più belli in attesa di vedere Archie in Africa : Royal baby in viaggio. I momenti più belli in attesa di vedere Archie in AfricaRoyal baby in viaggio. I momenti più belli in attesa di vedere Archie in AfricaRoyal baby in viaggio. I momenti più belli in attesa di vedere Archie in AfricaIRoyal baby in viaggio. I momenti più belli in attesa di vedere Archie in AfricaRoyal baby in viaggio. I momenti più belli in attesa di vedere Archie in AfricaRoyal baby in viaggio. I momenti più belli in attesa ...

Royal Baby Sussex - Harry pubblica la prima foto del viso di Archie : Il principe Harry ha pubblicato la prima foto del volto di Archie, il primo figlio del duca di Sussex e Meghan Markle. Harry non ha scelto un giorno casuale per mostrare al mondo il viso del...

Archie - il principe Harry pubblica la prima foto con il volto del Royal Baby (ma senza Meghan Markle) : Dopo molteplici ingrandimenti della foto della sua unica prima uscita in occasione della presentazione ufficiale che ad altro non sono serviti se non a confondere ulteriormente i suoi lineamenti, finalmente si vede in volto il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogenito dei duchi del Sussex Harry e Meghan. A mostrare il royal baby è stato proprio il principe, che ha pubblicato una nuova immagine neonato sulla loro pagina ufficiale ...

Royal Baby Sussex - Harry pubblica la prima foto del viso di Archie : Il principe Harry ha pubblicato la prima foto del volto di Archie, il primo figlio del duca di Sussex e Meghan Markle. Harry non ha scelto un giorno casuale per mostrare al mondo il viso del...

Meghan Markle "vuole tornare a vivere negli Usa col Royal Baby" : crolla la casa reale? : Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, Meghan Markle è continuamente al centro dei riflettori. A far parlare fino ad ora sono state le sue stravaganti scelte e le sue trasgressioni al protocollo della corona inglese. A quanto pare però ora la Duchessa di Sussex starebbe pensando addir

Estelle e Oscar - le nuove (bellissime) foto dei Royal Baby di Svezia : Estelle e Oscar, royal baby di Svezia Estelle e Oscar, royal baby di Svezia Estelle e Oscar, royal baby di Svezia Estelle e Oscar, royal baby di SveziaEstelle e Oscar, royal baby di SveziaEstelle e Oscar, royal baby di SveziaEstelle e Oscar, royal baby di SveziaEstelle e Oscar, royal baby di SveziaNon solo George, Charlotte e Louis. Tra le monarchie d’Europa ci sono anche i bellissimi Estelle, principessa ereditaria al trono di Svezia, 6 ...