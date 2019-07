Germania | papà e bimbo campani morti in incidente | la madre è grave

Papà e bimbo campani morti in un incidente in Germania - gravissima la mamma : Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri a Stoccarda. In uno schianto frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano e il figlioletto di...

Formula 1 – Al Gp di Germania un momento emozionante : Mick Schumacher guiderà la Ferrari di papà Michael : Mick Schumacher a luglio alla guida della Ferrari F2004 di suo padre Michael ad Hockenheim Clamoroso annuncio dal mondo a quattro ruote: il mese prossimo assisteremo ad un evento davvero unico, speciale ed emozionante. Mick Schumacher, nel sabato di qualifiche del Gp di Germania 2019, il prossimo 27 luglio, sarà al volante della Ferrari guidata da suo padre Michael quando vinse il suo settimo titolo Mondiale nel 2004. AFP/LaPresse Il ...

UK - diretto a Roma per vedere il Papa : sbaglia con il navigatore e arriva in Germania : Quella che arriva dalla Germania, e precisamente da Rom, una piccola comunità rurale situata vicino Colonia, è una storia che davvero dell'incredibile. Secondo quanto riporta la stampa internazionale infatti, in particolare il quotidiano britannico Mirror, sulle sue pagine online, un anziano di nazionalità inglese di 81 anni, è giunto in città convinto di essere arrivato a Roma, in Italia. Da subito però si è accorto che qualcosa non quadrava, ...