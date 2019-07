CorSport | Ghoulam rinasce a Dimaro Una condizione atletica invidiabile

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Un altroquello che si è presentato in ritiro a. Il Corriere dello Sport scrive che, in un solo mese di lavoro, Faouzi ha sviluppato un fisico bestiale, con muscoli raddoppiati. Il sacrificio di aver rinunciato alla Coppa d’Africa e alle vacanze per prepararsi adeguatamente è stato premiato. È sempre stato “un calciatore dotato di enorme cultura”, scrive il quotidiano sportivo, agevolato anche dall’esperienza del fratello Nabil, che lo aiuta nella preparazione, ma “ritrovarlo a poco più di un mese dalla fine del campionato in queste condizioni fa davvero impressione”.si è preparato prima con suo fratello, a Napoli e in Francia, poi a Marbella, con il preparatore spagnolo Pedro. Ancelotti puntava su di lui già nella scorsa stagione, adesso non vede l’ora di osservarlo nelle amichevoli, sul campo. Accanto a lui ci sono altri due reduci da infortuni: Younes ...

