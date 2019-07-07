romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRadio : ??????#Vicenza #gfliotto #granfondo - Oggi 8.30 al via la manifestazione ciclistica con partenza da Viale Roma. Per… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-07-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 07 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI LA TRATTA DELLA METRO A SUBAGUSTA-ANAGNINA SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO VIA COLLATINA, NEL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, STUDIO GINA PANDOLFO ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E PONTINA CON RIPERCUSSIONI SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO IN PRECEDENZA CODE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE CON RIPERCUSSINI SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE ALTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA A CISTERNA DI LATINA CODE, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TERMINATO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO CODE IN DIMINUIZIONE TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE MENTRE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SULLA Roma ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SULLA VIA PONTINA, INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA RISOLTO, CODE DA RACCORD A TOR DE’ CENCI, IN DIREZONE LATINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SULLA VI ALAURENTINA CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI COLLE DEI PINI, NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO INVECE TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA; INFINE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA ANZIO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SI RALLENTA INVECE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE LADISPOLI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA PONTINA, TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE SCORREVOLE. SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E PONTINA; PERMANGONO INVECE LUNGHE CODE SULLA A24 Roma-TERAMO TRA MANDELA E ROVIANO IN DIREZIONE ARSOLI; TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE, MENTRE, IN ESTERNA, CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE TANGENZIALE A SEGUITO DI UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA E, AVANTI, TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA; SEMPRE SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA; SI RALLENTA INOLTRE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO. LE VETTURE DELLA LINEA 87 IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI VIA COLLATINA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E IL CAVALCAVIA DEL G.R.A, LINEA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO ...