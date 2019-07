Marotta su Wanda Nara | “Trattiamo con dei procuratori improvvisati”

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Non solo chiarezza sulla situazione di Icardi e Nainggolan, con tanto di precisazione “Antonio Conte è il nostro top player”, l’ad dell’Inter ieri ha parlato anche di, con una frecciata in diretta “Un allenatore e un dirigente per emergere fanno una fatica bestiale, un procuratore molto meno. In questo momento di deregulation chiunque può inventarsi agente. Il procuratore è giusto che ci sia, però andrebbe contenuto in perimetri definiti. Non concepisco i grandi esborsi agli agenti, ma spesso le società sono costrette a concederli se vogliono concludere le operazione. I più bravi? Mi trovo bene con quelli della vecchia guardia: Branchini, Tinti, Damiani, Sergio Berti e mi scuso se dimentico qualcuno”. L'articolosu: “Trattiamo con deiimprovvisati” ilNapolista.

