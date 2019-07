LIVE Superbike | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | comincia la superpole race!

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:58 La griglia si sta svuotando, a brevissimo comincerà il giro di ricognizione. 11:55 Splende il sole a Donington, la gara sarà asciutta e ciò potrebbe favorire lo spettacolo. 11:50 La Rossa non si adatta nemmeno a Chaz Davies, il quale ha chiuso la prima manche del weekend in decima posizione, quasi doppiano da Rea. 11:45 Invece l’iberico, dominatore dell’avvio di stagione con 11 vittorie consecutive, non sembra trovarsi a sua agio in sella alla Desmosedici V4 in quel di Donington: gara-1 ha evidenziato le enormi difficoltà del Team di Borgo Panigale che non riesce ad esprimersi né sull’asciutto né sul bagnato. 11:40 Il quattro volte campione iridato della Kawasaki si è reso protagonista ieri di una prestazione sensazionale sul bagnato in cui è riuscito a prendere la testa della gara alla prima curva e a ...

