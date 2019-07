La prova che non si tratta di soccorsi Il gommone era in buone condizioni

La Roma prova l’affondo per Veretout : sul piatto anche Defrel : La Roma tenta l’assalto a Jordan Veretout. Ritirata l’opzione Karsdorp, che alla Fiorentina non sembrava interessare, ha inserito nella trattativa Defrel. A scriverlo è l’edizione Romana di Repubblica. Defrel è molto gradito a Montella, che lo ritiene un giocatore utile al suo gioco, ma non c’è ancora intesa tra i due club per la parte economica. La Roma vorrebbe prendere il centrocampista francese offrendo Defrel più 5 ...

"Più che una critica - un'autocritica". Zingaretti infastidito dagli attacchi di Renzi prova a spegnere la polemica : “Parlo io, evitiamo di scatenare un altro derby su Renzi”. Letta stamattina la lettera dell’ex premier su Repubblica a proposito delle politiche migratorie messe in atto da Gentiloni e Minniti, Nicola Zingaretti ha capito subito che la giornata per il Pd rischiava di mettersi male. E ha voluto porre un argine per evitare che su social e agenzie di stampa si moltiplicassero le dichiarazioni delle opposte tifoserie. Per questo, ...

Molti indizi - qualche prova : sarà lui Giorgetti il commissario europeo? : Giancarlo Giorgetti non è mai stato un politico che si lancia a capofitto in una nuova avventura. GG, così lo chiamano da sempre in Lega, ha un carattere schivo, introverso e riflessivo. E, da padano doc, di Cazzago Brabbia (Varese), sposa in pieno il detto lombardo 'mai fare... Segui su affaritaliani.it

Il Galaxy Fold è stato approvato "prima che fosse pronto”. L'ammissione di Samsung : Il Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole di Samsung, è stato “approvato prima che fosse pronto”. Lo ha ammesso DJ Koh, ceo della divisione consumer del gruppo, in un incontro con la stampa a Seul. Le sue parole, riportate dall'Independent, confermano che la società “si è persa qualcosa”, anche se “è in fase di recupero”. Sulle date, però, ancora nulla: il Fold sarebbe dovuto arrivare alla fine di aprile. Koh si è limitato a dire che ...

Cose che abbiamo provato : un affetta-avocado : Per sbucciare l'avocado senza sprecare la polpa e senza sporcarsi, ma anche per affettarlo in modo che sia bello da impiattare

Adriana Volpe - la Rai le manda una lettera di richiamo. Lei : “Ho provato a denunciare quello che accade ed ecco la reazione” : Le liti, anche in diretta, tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli avevano portato nella scorsa stagione a una separazione della discussa coppia. La conduttrice era approdata a Mezzogiorno in Famiglia al fianco di Massimiliano Ossini ma, nonostante gli ascolti positivi, lo storico programma di Michele Guardì non sarà in onda su Rai2 nella prossima stagione. Una decisione di Freccero che vorrebbe destinare il budget del programma, che considera non ...

Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 : ecco la nostra prova : Nella prima metà del mese di giugno 2019 i Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus italiani hanno ricevuto un corposo aggiornamento software che porta due importanti novità: le patch di sicurezza dello stesso mese e nuove funzionalità nel comparto fotografico. L'articolo Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

VIDEO SAN PAOLO – provati gli impianti audio ed i maxischermo : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite Twitter, ha lanciato l’ultimo VIDEO dello all’interno dello Stadio San PAOLO. VIDEO San PAOLO – Nelle ultime riprese sono stati Provati gli impianti VIDEO ed audio dell’impanto di Fuorigrotta che si appresta a vivere una seconda gioventù. Prove tecniche per l’impianto audio e VIDEO al San PAOLO in vista della cerimonia d’apertura delle Universiadi… #Universiadi ...

"Dicevano che mio marito era violento con mio figlio - che un disegno lo provava. Io non l'ho mai visto" : “Riesce a immaginare quello che ci hanno fatto?”. Non nasconde la rabbia il padre dei uno dei bambini vittime delle manipolazioni psicologiche del “sistema” applicato dal Servizio sociale integrato dell’Unione di Comuni della Val d’Enza. Il bimbo, allontanato dal padre per presunte violenze di cui sarebbe stato vittima, è tornato a casa a seguito dell’inchiesta “angeli e ...

Ecco la prova : il grigio scuro consuma come il nero assoluto sugli schermi OLED : Quanto consuma il grigio delle modalità scure sugli schermi OLED? Poco, e se confrontato con il nero assoluto la differenza è davvero trascurabile secondo varie misurazioni e prove. L'articolo Ecco la prova: il grigio scuro consuma come il nero assoluto sugli schermi OLED proviene da TuttoAndroid.

Wimbledon 2019 - scoccherà finalmente l’ora dei Next Gen? Ennesima chiamata per Zverev - Tsitsipas ci prova : Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer. Anche a Wimbledon il nome del vincitore del torneo maschile dovrebbe uscire da questo terzetto. E’ ormai dagli US Open 2016 (vinse Stan Wawrinka) che un altro tennista riesce a mettere la proprio firma su un torneo dello Slam. Un dominio impressionante, con i tre campioni che si sono presi il centro del palcoscenico e non lo hanno praticamente mai lasciato. Si parla sempre del cambio ...

Il Senato ha approvato il decreto crescita - che ora è diventato legge : Il cosiddetto “decreto crescita” è diventato legge, dopo l’approvazione del testo da parte del Senato avvenuta con 158 voti a favore, 104 contrari e 15 astenuti; alla Camera era passato una settimana fa con 270 voti favorevoli e c’era tempo

Lory Del Santo a “I Lunatici” : “Ho incontrato Salvini. E’ un uomo che dà sicurezza. Mancini? Ha provato a sedurmi e…” : Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lory Del Santo ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita. Uno, in particolar modo, tragico: “L’amore estivo più bello? Quando ho conosciuto un arabo con una barca grandissima. E’ stata un’estate ...