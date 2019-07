Giornate del Cinema Lucano | si parte con Loretta Goggi | Anteprima Today

Materassino motorizzato - perfetto per Giornate all’insegna del relax : L’estate è la stagione ideale per rilassarsi e riprendersi dalle fatiche di un anno di lavoro. Piscina o mare sono le mete...

Claudio Guerrini e Carolina Rey condurranno Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea : Cresce l’attesa per l’undicesima edizione de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terrà nella Perla del Tirreno dal 22 al 27 luglio. A condurre le serate, quest’anno, ci saranno due amatissimi volti della TV di Stato: Carolina Rey e Claudio Guerrini. La Rey, dopo aver ottenuto grandi successi al Cinema e nel mondo della musica, tornerà a fine estate ...

Wimbledon – Un esordio impossibile da dimenticare per Fabbiano : “una delle Giornate più belle della mia carriera” : Le emozioni di Thomas Fabbiano dopo il successo di ieri contro Tsitsipas al primo turno di Wimbledon esordio da urlo per Thomas Fabbiano a Wimbledon: il tennista azzurro ha trionfato al primo turno dello Slam inglese, eliminando un top ten, il greco Tsitsipas, testa di serie numero 7 del tabellone. Una vittoria fantastica per Fabbiano, difficile da scordare: “non c’è che dire, una delle giornate più belle della mia ...

Wimbledon 2019 - Thomas Fabbiano : “Una delle Giornate più belle della mia carriera - ora sotto con Karlovic” : Thomas Fabbiano è raggiante, com’è giusto che sia, dopo la grande impresa di giornata nel primo turno del singolare maschile di Wimbledon 2019. Il 30enne pugliese, infatti, ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas numero 7 del tabellone dopo 3:27 di gioco con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 (8) 6-3 al termine di un match ben giocato dal nostro portacolori che ha dimostrato che questo suo torneo è solamente all’inizio. Le sue parole ...

Meteo - allerta caldo : picco delle temperature - tra oggi e domani Giornate da bollino rosso : Tra giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno il picco attestandosi in alcuni casi oltre i 40 gradi. Per questo il Ministero della salute ha diramato un bollettino di allerta per il caldo identificando con un bollino rosso le città più a rischio. Dal weekend però, grazie ad aria leggermente più fresca, l'afa darà un po' di tregua.

Previsioni agGiornate del colosso delle Tlc di Shenzhen : Huawei -30% : Tempi bui per Huawei. Il colosso asiatico dimagrirà di quasi il 30%, in termini di ricavi, rispetto ai 105 miliardi

Grandi sorprese alle Giornate del Cinema Lucano a Maratea : Riflettori puntati sull’undicesima edizione de Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata, che si terranno nella perla del Tirreno dal 23 al 27 luglio. Nel corso della conferenza stampa, tenutasi in una gremita sala dell’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, sono intervenuti Paride Leporace, Direttore della Lucana Film Commission, Nicola Timpone, Responsabile Marketing della ...

The Photo Solstice - le Giornate della Fotografia all’Asinara : Dove c’era il carcere, nei luoghi della contenzione e del 41 bis, adesso ci sono un parco e un’agorà culturale, che restituiscono l’Asinara, l’ex isola prigione, alla fruizione sostenibile di chi ama la natura, il mare, il profumo dei lentischi.Con tre Giornate dedicate alla Fotografia, tra il 20 e il 22 giugno, una comunità di cento persone, composta da fotografi, filosofi, scrittori, storici e cineasti, ...

Giornate della Ricerca di Corepla per l'economia circolare : Si e' conclusa la seconda edizione delle "Giornate della Ricerca", promosse da Corepla e ospitate dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Al via le Giornate dell’Energia di Trevi : Si aprono domani, 7 giugno 2019, alle 12 nella cornice di Villa Fabri a Trevi (PG), le “giornate dell’Energia” giunte quest’anno alla terza edizione. Trevi ormai può essere definiti la “Cernobbio” umbra della transizione energetica per le grandissime imprese presenti e per quelle dell’economia circolare. L’appuntamento è promosso dal World Energy Council Italia e da Globe Italia – ...

Previsioni astrologiche della settimana dal 3 al 9 giugno : Giornate sottotono per Cancro : Inizia la prima settimana del mese di giugno 2019. Leggiamo le Previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 giugno. Di seguito, le stelle e l'oroscopo con il lavoro, l'amore e la salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: settimana sottotono per il segno, potrebbero nascere dei momenti di imbarazzo anche in campo professionale. Nel lavoro, evitate dei conflitti, potrebbero solo crearvi dei problemi. In campo ...

Toscana : entrano nel vivo le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “In Toscana – sui sentieri del Rinascimento da Galluzzo a Firenze. Scopriremo due borghi di crinale tra i più panoramici della Valle del Frigido, ricchi di fascino e storia. Poi viaggio nella cultura degli Etruschi. Non mancheranno siti archeologici sull’Appennino Tosco – Emiliano. “Con l’evento “Il Giardino si racconta” visiteremo, in occasione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, il Giardino Botanico e la Pania ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Entreremo nel borgo abbandonato di Piano Liguori ad Ischia” : “Nella Baia di Trentova escursione organizzata unitamente alla Legambiente Stella Maris di Agropoli che si svolgerà lungo uno sterrato il quale collega la Baia di Trentova (Agropoli) con la frazione Lago di Castallebate. Il percorso panoramico è meglio conosciuto con il nome di Sentiero dei Trezeni. Il toponimo, secondo la più diffusa interpretazione, dal nome dei primi colonizzatori della zona che furono i greci Trezeni che, nel VI a.C., prima ...

Ambiente : 150 escursioni per le Giornate Nazionali delle Guide Aigae : Con 150 escursioni in tutta Italia è partita la quarta edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali escursionistiche che si chiuderà il 2 giugno prossimo per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. Anche per l’edizione 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce, in collaborazione con LegAmbiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in ...