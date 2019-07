Volley | Universiadi 2019 | risultati di oggi 6 luglio e classifiche L’Italia riposa e

Volley femminile - Universiadi 2019 : risultati di oggi (6 luglio) e classifiche. Italia sconfitta dal Giappone - non basta Nicoletti : Brutto passo falso per l’Italia nel torneo di Volley femminile valido per le Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli le azzurre sono state sconfitte dal Giappone per 3-1 (25-21; 22-25; 26-24; 26-24): un ko inatteso per le ragazze di coach Paglialunga visto che ieri avevano schiantato gli USA con un sonoro 3-0. Il match odierno è risultato molto equilibrato, le asiatiche hanno messo in difficoltà le padrone di casa che non sono riuscite a ...