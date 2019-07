meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Un sistema dideiconda ricercatori cinesia breve operativo nella provincia del Gansu, nellanord-occidentale. Lo hanno dichiarato gli stessi ricercatori alla stampa. Il sistema verrà utilizzato per la prima volta in un ospedale di Lanzhou, capoluogo del Gansu, specializzato neldi pazienti affetti da cancro con la tecnologia degli acceleratori di. Le terapie per la cura deiche ricorrono alle radiaztramite acceleratori disono in grado di bombardare un bersaglio con elettroni ad alta energia per uccidere le cellule cancerose. Rispetto alle cure tradizionali tramite radiazsi ritiene che ilconabbia proprietà più bilanciate, con meno radiazsu cellule sane e meno invasività. Secondo Wang Xiaohu, vicedirettore dell’Ospedale Oncologico ...

