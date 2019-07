Nuova scossa di magnitudo 7 1 nel sud della California | la più forte in 20 anni

Terremoto in California - Nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto in California : paura fino in Messico per la Nuova scossa - è la più forte degli ultimi 20 anni [LIVE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato nella California centrale alle 03:19:58 UTC (05:19:58 ora italiana, 20:19:58 del 5 luglio ora locale). L’epicentro è stato localizzato a 17,6 km da Ridgecrest, la stessa località colpita giovedì da un sisma di magnitudo 6.4: lo ha reso noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. La scossa è stata la più forte mai registrata nello Stato negli ultimi 20 anni. Secondo testimoni, il sisma ...

In California c’è stata una Nuova forte scossa di terremoto : In California c’è stata una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 5.4: è stata sentita poco dopo le 16 italiane, quando lì erano le 7 del mattino. È stata la più forte di centinaia di scosse di assestamento che hanno

Trema la terra alle 8 del mattino - Nuova scossa tra Irpinia e Sannio : Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato dall?Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia questa mattina, poco prima delle 8, in un?area a ridosso tra...

Scossa di terremoto magnitudo 6.2 al largo della Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 13:34:21 ora italiana (23:34:21 ora locale), ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 al largo della Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Sisma Lazio - Nuova lieve scossa di 1.4 : 02.10 nuova scossa di magnitudo 1.4 rilevata dall'Ingv nell'area di Colonna(Roma)all'1,23,dopo quella di 3.6 delle 22.43. "Finora non risultano danni a cose e persone, abbiamo la Protezione civile che monitora la situazione.Certo, tanta paura, si è sentito fortissimo. Sono scesi tutti in piazza". Così all'Ansa Alessandra Sabelli, sindaco di San Cesareo,a pochi km dall'epicentro del Sisma di questa sera nel Lazio.Intanto,il Ministero per i Beni ...

Nuova forte scossa nel Pacifico - al largo della Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato al largo delle Isole Kermadec (Nuova Zelanda) alle 08:37:16 UTC (10:37:16 ora italiana, 20:37:16 ora locale, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Nuova forte scossa nel Pacifico, al largo della Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Nuova scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...