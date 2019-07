SCUOLA Maturità | così l' orale obbliga lo studente a ' surfare' tra i luoghi comuni

SCUOLA/ Nuova maturità - non basta il colloquio fatto di buste per rompere col passato : Nuova maturità: è andata bene nella semplificazione, via la testina e la terza prova, il colloquio con le buste ma rimane un'aura di retorica.

Rinviato processo per truffa : l'imputato è a SCUOLA per la maturità : Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta il processo perché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di maturità. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, ...

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - il nemico di una SCUOLA veramente libera : MATURITÀ 2019: quasi cent'anni di Esame di Stato e non portarli bene. L'autonomia lo ha svuotato, resta solo il lato sentimentale. E tante contraddizioni

Maturità - a Foggia le tracce arrivano in ritardo : studenti fuori da SCUOLA fino alle 9 : 30 : Si è temuto il peggio questa mattina all'istituto Leonardo Da Vinci di Foggia, dove, come in ogni scuola superiore d'Italia, in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di Maturità 2019. Infatti, secondo quanto riportato da alcuni media locali e nazionali, stamane le tracce degli esami hanno tardato ad arrivare. Gli studenti sono stati veramente in apprensione, in quanto alle 9:30 gli stessi si trovavano ancora fuori dall'edificio scolastico. ...

Maturità 2019 - Nando Dalla Chiesa : “Tema su mio padre? Mi sono commosso. Di mafia nei libri di SCUOLA non si parla mai” : “Mi sono commosso“. Così, ai microfoni di Radio24, Nando Dalla Chiesa, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, commenta una delle tracce della prova di Maturità, incentrata sulla figura del padre, il Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. ...

SCUOLA - scoppia la polemica all’esame di maturità : Miur sostituisce prof razzista : Singolare vicenda quella accaduta al liceo scientifico ‘Copernico’ di Pavia, dove studenti e insegnanti hanno detto no al professor Carlo Gallarati come presidente di commissione alla maturità. Il motivo? Il professore è stato accusato di essere razzista. ‘Se ci valuta lui ci rifiutiamo di entrare e fare l’esame’. Gallarati avrebbe dovuto presiedere la commissione in due quinte, sezioni I ed L: nella prima sezione ...

Come scrivere la tesina sull’alternanza SCUOLA-lavoro per la maturità : (foto: Claudio Furlan / lapresse) In cima alla lista delle preoccupazioni dei maturandi c’è anche la tesina sull’alternanza scuola lavoro: una novità degli esami di stato del 2019 che gli studenti dovranno preparare ed esporre durante l’orale. Molti di loro sul gruppo Facebook dedicato alla maturità si chiedono quanto dovrebbe essere lunga, Come andrebbe fatta – se in formato Word o PowerPoint, ad esempio – e soprattutto cosa ...

Ultimi giorni di SCUOLA in molte Regioni. Dal 19 giugno la maturità : Ultimi giorni di scuola in molte Regioni. Dal 19 giugno la maturità Tra il 7 e l’8 giugno terminano le lezioni in numerose Regioni. Gli Ultimi a lasciare le aule, il 14 giugno, saranno gli studenti della Provincia di Bolzano. Poi si parte con gli esami: prove anche per gli alunni di terza media Parole chiave: ...

SCUOLA/ Bussetti & nuova maturità - tutti i rischi del "revisionismo" spinto : Il Miur ha fatto progressi nel revisionismo sull'esame di Stato. Ma le incertezze nuocciono, soprattutto quando si segue la pancia.

Maturità 2019 - se agli studenti non piace la storia la colpa è della SCUOLA : “Programma a metà” : Per la maggior parte degli studenti italiani che saranno impegnati dal 19 giugno con l'esame di Maturità l'argomento storia e letteratura del Novecento rimane un grande mistero: secondo un sondaggio di Skuola.net poco meno di 3 ragazzi su 5 riusciranno a completare il programma in tempo. Il 10% non è neanche arrivato a studiare la Grande Guerra.Continua a leggere