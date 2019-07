Lucca | cane veglia per ore il padrone morto e non fa avvicinare nessuno | “Vivevano in

fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2019) È accaduto a Barga, nella provincia di. I soccorritori hanno dovuto richiedere lʼintervento di un canile perché il, agitato e stremato, non consentiva adi avvicinarsi al corpo del suo anzianoormai senza vita: “È triste perché viveva in una sorta di simbiosi con il suo proprietario”.

