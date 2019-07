I revisori dei conti del Comune bocciano la convenzione per il San Paolo

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ideideldi Napoli hanno bocciato la delibera di giunta che dava il Saninal Napoli a 835mila euro l’anno fino al 2023. Il motivo è che laè troppo conveniente per il club ma dannosa per idi Palazzo San Giacomo. Aggiungono anche che la concessione potrà essere firmata solo dopo che il Napoli avrà saldato i debiti con il. Il parere deinon è vincolante. La delibera approderà comunque al consiglio comunale per il voto, ma il parere negativo rende sicuramente la strada più difficile. L’assessore allo Sport Ciro Borriello ha dichiarato a Tuttonapoli che l’intenzione è proprio quella di portare avanti la delibera, anche perché isono chiarissimi: “isostengono che non chiaro come si arriva alla cifra di 835mila euro, ma invece è tutto chiaro. Sono questioni molto tecniche, ma è ...

