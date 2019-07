ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2019)è il grande giorno perHarrison Mountbatten-Windsor, il figlio del principe Harry di Ighilterra e di Meghan Markle:battezzato nella Cappella del Castello di Windsor, con una cerimonia privata ma lanon potrà essere presente all'evento. A nulla sono valsi gli sforzi dell'ultimo minuto dei duchi di Sussex che hanno spostato la data delda oggi adopo aver realizzato che la sovrana e il principe Carlo avevano entrambi degli impegni.Secondo il Daily Mail Sua Maestà aveva già in agenda da tempo di trascorrere il fine settimana con il marito, il principe Filippo, a Sandringham, ed è stata costretta a rifiutare l'invito. Per il rotto della cuffia, invece, il principe Carlo, oggi impegnato nel Galles, riuscirà ad essere di ritorno in tempo per ildel suo quarto nipote. Ma Harry e Meghan hanno suscitato polemiche finora soprattutto per ...

ilfogliettone : Domani il battesimo di Archie, ma la regina non ci sarà - - AzzurraHub : Domani #5luglio è il battesimo del fuoco di @leomeconi. Esce il suo albo d'esordio, una playlist di successi intern… - gemvini : domani x mi porta al compleanno di un suo amico, sabato invece viene da me e ci guardiamo stranger things, domenica… -