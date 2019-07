CorSport | Il Napoli offre 10 milioni per Elmas Il Fenerbahce ne vuole 8 in più

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Elifha quasi 20 anni (li compirà a settembre) e in due stagioni al Feberbahce è riuscito ad imporsi con 68 presenze e 24 gol. È stato acquistato a 700mila euro e adesso può essere rivenduto a 20circa. Su di lui si è mosso in anticipo il, che lo segue da tempi non sospetti, quando ancora non era avvenuta l’esplosione calcistica del macedone. Lo ha seguito con i suoi osservatori, si è informato sulla sua serietà, ne ha apprezzato le doti tecniche e l’innato senso del gol. Il club di De Laurentiis ha offerto 10ma il presidente delha detto di no: ne pretende 15 più 3 di bonus. Una differenza di 8, insomma. Un gap non da poco, scrive il Corriere dello Sport, che rischia di essere un ostacolo vista la presenza di altre pretendenti, come Arsenal e Siviglia. Ilperò non intende arrendersi così e infatti questa settimana ha contattato di ...

