Caos Avellino | i tifosi chiedono chiarezza | “De Cesare non vuole vendere il club…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Idell’dopo tutti i dubbi in vista della prossima stagione, nelle ultime ore è andata in scena una conferenza stampa per chiedere al patrone Gianandrea Dedi uscire allo scoperto, in particolar modo tramite Mario Dell’Anno, storico tifoso biancoverde e presidente dell’associazione “Per la storia”, chiede di giocare a carte scoperte. “La sensazione è che Denon abbia intenzione di cedere l’”, spiega Dell’Anno. “Ma io sono convinto che né lui né il presidente, Claudio Mauriello, abbiano reali intenzioni di. Nessuno dei due, inoltre, ha fattofinora – sottolinea. Non sono arrivate indicazioni chiare, così come finora non è stato detto quale sia il prezzo della società”. “Ho fatto delle verifiche – prosegue Dell’Anno ...

CalcioWeb : Caos #Avellino, i tifosi chiedono chiarezza: '#DeCesare non vuole vendere il club...' - BasketMarche : Il caos di Avellino spinge via due ex Poderosa Montegranaro. Treier verso Ravenna, Campogrande piace a Venezia - Se… - Testament73 : RT @Gazzetta_it: #Avellino nel caos, è corsa contro il tempo -