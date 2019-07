Stromboli | vulcano sorvegliato speciale Video esplosione | fuga turisti dopo eruzione

Vulcano Stromboli il livello di allerta sale da verde a giallo : Il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da "verde" a gialla per il Vulcano Stromboli

Stromboli - sotto il vulcano in "allerta gialla" volontari all'opera con scope e palette : Per l'Ingv la situazione dello Stromboli è ancora in evoluzione a 24 ore dall'eruzione che ha provocato la morte di un...

Eruzione Stromboli - l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO : Eruzione Stromboli, l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO Le riprese girate da un’imbarcazione a vela in navigazione sul mare delle Eolie. “Oh, my God!”, esclama una voce femminile. Poi arriva l’annuncio dell’ufficio circondariale marittimo Parole chiave: ...

Stromboli - l’esplosione del vulcano ripresa in diretta dalla barca : “Oh - my god”. Il momento dell’eruzione : Prima il vulcano da cui escono solo alcune nuvole di fumo. Poi, all’improvviso, l’esplosione dal cratere. L’eruzione dello Stromboli è stata registrata in diretta dalle persone a bordo del Gioia Solaris One 44, uno yatch a vela. “Oh, my god, look!” si sente dire da una donna, che poi consiglia di stare lontano dall’isola delle Eolie. Video Facebook/Solaris Yatchs/Stefano Berziga ...

Stromboli - intervista all’Ingv : “Vulcano instabile dopo l’eruzione. Registrato piccolo tsunami” : Giovanni Macedonio, corresponsabile del centro di pericolosità vulcanica dell'Ingv, ha spiegato a Fanpage.it quale è la situazione sull'isola di Stromboli con una violenta esplosione dopo l'eruzione del 3 luglio: "Si è verificato quello che noi chiamiamo parossisma. Il vulcano è instabile e andrà monitorato ancora per un po' di tempo. C'è stato un piccolo tsunami, ma no alla psicosi".Continua a leggere

Stromboli - allerta gialla della Protezione Civile per il vulcano : “Situazione di potenziale disequilibrio” : Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, a seguito delle esplosioni parossistiche registrate nella giornata di ieri, è stata adottata alla ...

Vulcano Stromboli : ancora incendi dopo l'eruzione : ancora incendi dopo l'eruzione del Vulcano Stromboli, situato sulle Isole Eolie, avvenuta ieri, 3 luglio 2019. Tra i residenti paura e sgomento, i quasi 100 turisti hanno abbandonato la zona colpita, lasciando anche incustoditi i bagagli ed i documenti. L'emergenza pare rientrata, ma continuano gli incendi sulla zona provocati dai lapilli. Due motonavi dei vigili del fuoco restano attive per gestire le emergenze. Anche lo scorso anno vi era ...

Stromboli - elicottero della Guardia Costiera monitora il vulcano : Emergenza quasi rientrata a Stromboli, dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità, dopo le violente esplosioni che hanno causato anche la morte di un 35enne. L'attività del vulcano è strettamente monitorata, le immagini dall'elicottero della Guardia Costiera. (Lapresse) Redazione ?

Esplosione Stromboli - INGV : il vulcano “è sorvegliato speciale - allerta gialla” : “Lo Stromboli è ancora in disequilibrio“, i “tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti” e la “Protezione civile nazionale ha elevato l’allerta a ‘giallo’” e per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni: lo ha reso noto Eugenio Privitera direttore dell’Osservatorio etneo e dell’INGV di ...

Quello che sappiamo del vulcano Stromboli : (foto: Getty Images) Mercoledì 3 luglio il mondo si è ricordato di Stromboli: l’eruzione straordinaria e la tragica morte di un turista hanno riacceso l’attenzione su per questo gigante capriccioso del Mediterraneo. Che ora forse ci fa un po’ più timore, ma che in fin dei conti è lì (ed è attivo) da circa 200mila anni. Ciò che è successo, hanno sottolineato gli esperti dell’Ingv, è stato sì un evento eruttivo non comune per questa tipologia di ...

"Il cielo di Stromboli è differente". Chi era Massimo - che amava il mare ed è rimasto vittima del vulcano : Massimo Imbesi era in compagnia di un amico brasiliano, quando l’eruzione dello Stromboli li ha sorpresi mentre stavano facendo un’escursione in località Punta dei Corvi, a Ginostra. Lui non ce l’ha fatta. È morto per cause ancora da accertare. L’amico è stato recuperato invece dai soccorritori. Il corpo di Massimo è stato trasportato a Milazzo, dove viveva. Lo ha disposto la magistratura ...

Stromboli - l'elicottero sorvola il vulcano : l'elicottero della polizia sorvola l'isola di Stromboli, dove ieri ha eruttato il vulcano. Cenere e fumo avvolgono l'area attorno alla montagna. (Polizia di Stato) Redazione ?

Stromboli - l'annuncio fatale di Massimo morto sul vulcano : «Domani vado a scalare» : Stromboli (Me) «Domani vado a scalare lo Stromboli». Così agli amici Massimo Imbesi, 35 anni, residente a Milazzo ma originario di Pace del Mela dove la sorella gestisce un bar....