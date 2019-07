Scontri G7 Venaria Reale | 17 misure cautelari

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Retate della polizia in ambienti anarco insurrezionalisti a Torino. Numerosi arresti per le violenze del settembre del 2017, in occasione del G7 alla Reggia di. In sette sono finiti ai domiciliari, per altri 10dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nel mirino degli investigatori i leader di Askatasuna, il maggiore centro sociale di Torino, e di centri sociali di altre città italiane. (Lapresse) Redazione 

franbellino : Torino, blitz della Polizia all'alba per gli scontri al G7 di Venaria di due anni fa - la Repubblica - Cruzza5 : RT @Philo1936: Nove arresti a Torino per gli scontri durante il G7 di Venaria del 2017 - maffei171 : RT @ClaudioCabe2: Solidarietà per i 17 arresti per gli scontri del 2017 per il G7 di Venaria, come era scontato nel mirino degli sbirri i l… -