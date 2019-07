Previsioni traffico weekend 6 e 7 luglio: quali sono le giornate da bolline rosso (Di giovedì 4 luglio 2019) Se siete tra coloro che hanno pensato di anticipare le vacanze estive e partire ad inizio luglio, così da evitare il traffico e le interminabili code autostradali tipiche di questo periodo, sicuramente questo articolo sulle Previsioni del traffico per il weekend di sabato 6 e venerdì 7 vi sarà utile. (Di giovedì 4 luglio 2019) Se siete tra coloro che hanno pensato di anticipare le vacanze estive e partire ad inizio, così da evitare ile le interminabili code autostradali tipiche di questo periodo, sicuramente questo articolo sulledelper ildi sabato 6 e venerdì 7 vi sarà utile.

Con il mese di luglio siamo entrati nel pieno dell’estate e, di conseguenza, è partito l’esodo estivo verso le mete di vacanze. Se molti partiranno soprattutto negli ultimi due weekend, c’è anche chi opterà per una partenza ‘intelligente’ con l’obiettivo di evitare il traffico e le interminabili code autostradali tipiche di questo periodo. Va comunque detto che, stando alle previsioni di ‘Viabilità Italia’, la struttura istituita presso il ministero dell’Interno e presieduta dal direttore del servizio polizia Stradale, anche quello del 6 e 7 luglio potrebbe essere un weekend da potenziale bollino rosso. Secondo il bollettino mensile contenente le previsioni sul traffico per il prossimo mese di luglio, la situazione non sarà così fluida e scorrevole come molti avrebbero sperato.



Il primo weekend del mese, da un punto di vista del traffico autostradale, rischia di presentare qualche criticità. Secondo la polizia Stradale il traffico comincerà a intensificarsi nella serata di venerdì 5 luglio, per poi peggiorare nella serata di domenica 7 in concomitanza con il rientro in città, quando potrebbero esserci le prime vere code. Per favorire il flusso degli automezzi, i tir dovranno rimanere fermi dalle 8 alle 16 di sabato 6 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 7 luglio.



In realtà, tutti i fine settimana di luglio sono caratterizzati dal “bollino rosso”, che segnala traffico intenso con possibili criticità. E tale sarà il pomeriggio di domenica 7 luglio, la mattina di sabato 13 luglio, tutta domenica 14 luglio, il mattino di sabato 20 luglio, tutta la giornata di domenica 21 luglio, il pomeriggio di venerdì 26 luglio, e le intere giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio.