Non pagavamo i politici perché non servivano Meglio i funzionari Dal

(Di giovedì 4 luglio 2019) Le tangenti più efficaci? Sono quelle ai “che si occupano delle pratiche”. Perché loro sono molto più utili deiquando si tratta di far fruttare il biometano. Questa la ‘lezione’ di Vito Nicastri, il re dell’eolico, ritenuto vicino al latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Nicastri ammette di avere pagato tangenti, ma nega di averle corrisposte ae sostiene che anche il suo socio occulto, il faccendiere vicino alla Lega Paolo Arata, pur avendolo proposto, non pagò alcun esponente politico. È quanto emerge dal deposito di alcuni verbali di Nicastri, Arata e del figlio di quest’ultimo, Francesco, al tribunale del riesame di Palermo: a fare ricorso i due Arata (che sono in carcere, come Nicastri e il figlio Manlio, non ricorrenti) e Alberto Tinnirello, dirigente del ...

