Migranti | in 54 salvati da Ong italiana Mediterranea Salvini | Vadano a Tunisi

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale Mappa : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale Mappa : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia - dei 5 salvati uno è poi morto in ospedale : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Migranti - Fico attacca : 'In mare vanno salvati - chiudere i porti non è soluzione' : Il governo in carica è formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. In molti hanno riserve sul fatto che il matrimonio sia destinato a durare per tutta la legislatura. Si tratta di un sodalizio che si regge grazie ad un contratto e che già è scricchiolato più volte. Una fragilità che nasce dalla profonda eterogeneità dei due partiti, che spesso trova riscontro in alcune dichiarazioni dei protagonisti che fanno poco per mascherare la diversità. In ...

Matteo Salvini - lezione all'Europa (e a Mattarella) : "50 Migranti salvati - saranno a carico dei vescovi" : "L'unico modo di salvare vite è impedire le partenze". Per Matteo Salvini un'altra giornata intensa sul fronte migranti. Il ministro degli Interni prima risponde al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui "il salvataggio di vite umane dà prestigio al nostro Paese". Poi annuncia un

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 Migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Naufragio nel Mediterraneo : 38 Migranti salvati - tra cui 9 bimbi. Si cercano dispersi : Un'altra tragedia in mare. Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Guardia costiera libica hanno comunicato sui loro profili Twitter l'avvenuto recupero in . are di 38 superstiti, tra cui 9 bambini. Ma ci sarebbero delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sarebbero ancora in corso.

Migranti - Salvini : ‘Quelli salvati da Marina saranno accolti da 5 Paesi Ue e Vaticano’ : I Migranti a bordo della nave Cigala Fulgosi della Marina militare italiana “saranno accolti in altri cinque Paesi europei e dal Vaticano“. Lo annuncia il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando come nessuna delle persone salvate “sarà a carico degli italiani”. La Marina era intervenuto giovedì scorso nel soccorso di un gommone in avaria al largo delle coste libiche, che aveva a bordo 100 Migranti tra i ...

Migranti salvati dalla marina - Viminale : "Sbarcheranno a Genova" : Mauro Indelicato ? Barcone in difficoltà in Libia soccorso da marina La marina smentisce: "Nessun morto a bordo" Il parroco di Lampedusa: "Aprite subito i porti" Gli sciacalli di sinistra danno colpa a SalviniI quasi cento Migranti salvati nelle scorse ore da una nave della marina militare, verranno fatti sbarcare a Genova: a dirlo sono fonti interne al Viminale È una storia che non ...

Matteo Salvini - 200 Migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Nemmeno la Libia vuole i 65 Migranti salvati dalla Sea Watch : La nave dell'ong Sea Watch resta in attesa di comunicazioni su un porto sicuro dove fare sbarcare i 65 migranti (tra cui 7 bambini, alcuni di pochi mesi) salvati ieri a 30 miglia nautiche dalle coste libiche. Dopo avere contattato i paesi competenti – Olanda, Libia, Italia e Malta – l'equipaggio del

Sea Watch - nessuno vuole i 65 Migranti salvati : neppure la Libia : La nave umanitaria aveva raccolto i naufraghi nella zona Sar. Ma le motovedette di Tripoli questa mattina le hanno intimato di allontanarsi. Il ministro Salvini, ieri, l'aveva diffidata di avvicinarsi all'Italia

Crotone : 64 Migranti salvati dalla Guardia Costiera : accolti a Isola Capo Rizzuto : Alle prime luci dell’alba di ieri, 12 maggio, sessantaquattro migranti tra cui uomini donne e bambini di origine curdo-irachena hanno avuto la possibilità di sbarcare presso il porto di Crotone dopo aver trascorso diverse ore in mare. I migranti sono giunti presso l'area portuale a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera che, a largo della costa calabrese, era giunta in loro soccorso per poterli riportare sulla terraferma date le avverse ...