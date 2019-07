Meteo | ora tocca alle zone interne | tanti temporali nel pomeriggio oltre al gran caldo

Previsioni Meteo per la seconda settimana di luglio - in arrivo forti temporali : Roma - L'anticiclone africano, che pur con alcune modulazioni continuerà ad interessarci fino al weekend, dovrebbe ritirarsi verso i propri luoghi di origine nella prossima settimana, almeno parzialmente. Questo consentirà ad una blanda ma insidiosa saccatura presente su Francia e Spagna di avvicinarsi verso l'Italia dal 7-8 luglio, richiamata da una circolazione ciclonica recidiva sul Nordest dell'Europa. In questo ...

Previsioni Meteo 4 luglio - temporali violenti al Nord con pericolo grandine : Secondo le Previsioni meteo del 4 luglio la penisola deve ancora fare i conti con i temporali che in queste ore potranno interessare anche l'Appennino, mentre venerdì si andrà verso una maggior stabilità grazie a una temporanea spinta dell'alta pressione dal Mediterraneo verso Nord. Gran caldo al Sud.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per temporali - vento e grandine - nuovamente imbiancata Torino : Resta l’Allerta gialla in Piemonte per temporali, grandine e raffiche di vento, secondo l’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede un graduale miglioramento del tempo dalle ore centrale di domani, con temperature in lieve calo. Oggi pomeriggio un temporale con grandine si è abbattuto a Torino, anche se probabilmente meno forte di quella di lunedì scorso, quando in mezz’ora sono ...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo - attenzione al maltempo di stasera : temporali furiosi in pianura Padana! Intanto al Sud si brucia con +40°C : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, è una giornata caldissima al Centro/Sud Italia e soprattutto tra Puglia e Basilicata dove la temperatura ha già raggiunto +39°C a Marina di Ginosa, +38°C a Pisticci, +37°C a Marconia, Tursi e Pomarico, +36°C a Grottaglie, Cerignola, Amendola, Gravina di Puglia e Montescaglioso. Le temperature più elevate in città, invece, hanno raggiunto i +35°C a Firenze, Foggia, Cosenza e ...

Meteo : giornata temporalesca al nord - tanto caldo al centro-sud! : La giornata di oggi 3 luglio si rivelerà quasi sicuramente la più instabile della settimana per le regioni del nord grazie ad aria più fresca che sta facendo il suo ingresso alle medio-alte quote...

Previsioni Meteo 3 luglio : temporali al nord - afa al centrosud : L'Italia sarà divisa in due, con temporali sparsi nelle regioni settentrionali dell'Italia e temperature alte e sole nel resto del paese. Nel weekend il bel tempo tornerà a farla da padrone ovunque, ma da domenica brusco calo termico.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla a nord del Po - altri temporali in arrivo : L’aggiornamento Meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indica ancora maltempo per le prossime 36 ore in Piemonte dopo una giornata di rimonta dell’alta pressione africana, con temperature di nuovo sopra la media di inizio luglio. Ancora temporali sulla regione, con Allerta gialla nelle zone a nord del Po, per la serata e la prossima notte. Le piogge più intense sono attese – spiega Arpa – sui ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per forti temporali al Nord domani 3 Luglio : Il transito di aria più fresca in quota sul Nord Italia determinerà nella giornata di domani una marcata instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità sulle regioni...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali - dichiarato lo Stato di Attenzione : Tra la sera di oggi, e la mattina del 4 luglio, il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare domani, 3 luglio, i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni Meteorologiche, il Centro Funzionale Decentrato ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Meteo : nel weekend ancora caldo torrido - temporali dalla prossima settimana : Il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova ondata di calore: le temperature sfioreranno i 40° dal Piemonte alla Puglia. Poi saranno possibili piogge molto intese, con un calo termico intorno ai 10 gradi