Libia | Sarraj pronto a liberare ottomila migranti detenuti

Libia - il premier al Sarraj minaccia : "Liberi tutti gli immigrati dopo il bombardamento" : Il premier libico Fayez al Sarraj - dopo il raid aereo che ieri, mercoledì 3 luglio, ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali vicino Tripoli - ha deciso di considerare il rilascio di tutti gli ospiti di questi centri. "La loro sicurezza non può essere garantita" gli ha fatto eco il m

Libia - Haftar perde terreno e Tripoli si allontana. Roma conferma il suo sostegno Sarraj : Libia, il Generale perde terreno. E la conquista di Tripoli si allontana. Che quella iniziata il 4 aprile scorso non sarebbe stata una marcia trionfale per l’uomo forte della Cirenaica, il mareciallo-generale Khalifa Haftar, era chiaro ormai da tempo, ma è negli ultimi giorni che quella dell’ex ufficiale di Gheddafi sembra essersi trasformata in una “marcia indietro”. La cautela è d’obbligo quando ci ...