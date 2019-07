Juventus – “La vita è incredibile e vale la pena di sognare” | la gioia di Buffon dopo

Calcio - Maurizio Sarri si presenta in bianconero : “La Juventus coronamento di una carriera - al Napoli ho dato il 110%” : “Sono contento di essere qui oggi“, si apre con poche semplici parole la conferenza stampa di prestazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico si è presentato in giacca e cravatta, un abbigliamento insolito per le sue abitudini, dimostrando di voler abbracciare in tutto e per tutto lo stile della società bianconera. La maggior parte delle domande si è concentrata come prevedibile sul rapporto con il ...

Sundas : “La Juventus ha sbagliato - Sarri troverà enormi difficoltà” : Alessio Sundas, procuratore sportivo ha analizzato la scelta della Juventus di affidare la panchina a Maurizio Sarri. Le sue parole: “Maurizio Sarri non è l’uomo giusto per la Juventus, è questo il pensiero del procuratore sportivo Alessio Sundas all’indomani dell’ufficializzazione del tecnico toscano da parte della società bianconera. Io avrei tenuto Massimiliano Allegri, ma se proprio si doveva cambiare credo che ...

Allenatore Juventus - Klopp : “La Serie A è un campionato molto attraente - guardo le partite e considero l’Italia un Paese bellissimo” : Nel media-day del Liverpol in vista della finale di Champions League, Jurgen Klopp ha parlato delle voci che lo vorrebbero alla Juventus. Il tecnico tedesco non ha escluso un suo approdo in Italia, confermando le indiscrezioni che CalcioWeb porta avanti da oltre una settimana, ai microfoni di Sky Sport: “La Serie A è un campionato molto attraente. L’Italia è un Paese bellissimo, guardo le partite e considero interessante il ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il nuovo allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Mancini commenta l’addio di Allegri alla Juventus : “La vita degli allenatori è così” : “Purtroppo è la vita degli allenatori. A volte le cose vanno bene e non continui, altre vanno bene e continui. Noi siamo vaccinati anche a questo, però credo che lui esca benissimo da questi cinque anni, con undici trofei. Mi sembra che siano stati cinque anni straordinari”. Roberto Mancini, a margine della cerimonia della “Hall of fame” del calcio italiano, commenta così il divorzio annunciato a fine stagione fra ...

Capolinea Dybala - il fratello tuona dall’Argentina : “lascerà la Juventus insieme ad altri. Ronaldo? I problemi sono in campo” : Il fratello della Joya ha attaccato duramente l’ambiente bianconero, sottolineando come Paulo non si trovi più a suo agio a Torino L’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus potrebbe essere arrivata al Capolinea, la Joya infatti medita di lasciare l’Italia e l’addio di Griezmann dall’Atletico Madrid potrebbe spingerlo verso la Spagna. MONTEFORTE / AFP Un trasferimento che avrebbe già il ...

Juventus-Pogba - la conferma di Evra : "Lascerà lo United" : Juventus-Pogba : Il francese sempre più lontano dallo United. La conferma arriva dall'ex compagno di squadra alla Juventus Patrice Evra che, raggiunto da Sky Sports Uk, si è detto certo dell'addio dell'amico e connazionale al club inglese al termine della stagione. Parole che lasciano speranza ai tifosi bianconeri, desiderosi di riabbracciare il campione del mondo

Crosetti : “La Champions non può essere spostata per fare contento il dj della Juventus” : Un Crosetti ironico e ficcante quello di questa mattina su Repubblica. Commenta ironicamente la richiesta della Juventus di trasformare la partita contro l’Atalanta allo Stadium da pomeridiana – come era prevista all’inizio – a serale. “L’ha chiesto la Juventus per ragioni coreografiche: le luci stroboscopiche nella discoteca dello Stadium hanno bisogno del buio. Ed è così che la Juventus con i cappellini di ...

Kean : "La Juventus mi ha cambiato la vita. All'esordio pensai…" : Kean – Ha appena 19 anni, ma ha già vissuto la stagione della sua definitiva consacrazione. Moise Kean è uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e, oltre ad aver messo la sua firma sull'ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus, si è già guadagnato l'ingresso nel giro della Nazionale maggiore. Il gioiello bianconero

Kantè Juventus - "La Stampa" Sarri spinge via il francese : sfida Real-Juve : Kantè Juventus – La Juventus è determinata a rinforzare molto il suo centrocampo in vista della prossima stagione. L'arrivo di Ramsey non sarà il solo in mediana, i bianconeri in particolare sognano un altro nome dalla Premier League. Ormai è chiaro, quest'estate la Juventus ha dichiarato guerra aperta al Real Madrid sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.