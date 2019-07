Inps | Di Maio | 5 mila assunzioni Reddito |  un milione i beneficiari

Inps - nel 2018 evasi contributi per per 1.117 milioni di euro. Di Maio : “Sono in arrivo oltre 5000 assunzioni” : A fine 2018 l’evasione contributiva accertata dall’Inps ammonta a 1.117 milioni di euro. È quanto emerge dalla relazione programmatica 2020-2022 presentata oggi dal Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto presieduto da Guglielmo Loy, in cui si indica tra gli obiettivi a breve termine quello di “potenziare l’efficacia delle attuali funzioni di vigilanza e dei controlli previsti”: “Le entrate contributive ...