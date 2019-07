I resti umani più antichi del Nord Italia emersi da una grotta piemontese | hanno 300mila

Marco Carta su migranti 'restiamo umani'/ Polemica social 'disumano farli entrare e…' : Marco Carta, il post sui migranti del fratello Federico scatena le critiche: 'Restiamo umani'. Le diverse reazioni su Instagram.

Sea Watch - Prestigiacomo : “Nessuno può farsi carico da solo del problema - ma dobbiamo restare umani” : La parlamentare di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, che a gennaio partecipò al 'blitz' sulla Sea Watch 3 bloccata di fronte il porto di Siracusa, ricevette pesanti insulti sessisti per questo. "Lo rifarei, avvalemdomi delle miei prerogative parlamentari. Come si supera adesso lo stallo? Mi associo alle parole di Mattarella", ha detto a Fanpage.it.Continua a leggere

Zingaretti : Crestini esempio di umanità - condoglianze a famiglia e cittadinanza : Roma – “La morte del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini e’ una tragedia. Il senso del dovere che lo ha sempre contraddistinto, l’attaccamento profondo alla comunita’ di cui e’ stato primo cittadino e la sua fedelta’ alle istituzioni non saranno dimenticati. Crestini e’ un esempio di umanita’. Alla famiglia e alla cittadinanza di Rocca di Papa vanno le mie piu’ sentite ...

Migranti - Usa declassano l’Italia : “Meno arresti e indagini - Roma fa poco contro traffico di esseri umani” : “Il governo italiano non soddisfa appieno gli standard minimi nella lotta all’eliminazione della tratta degli esseri umani“, per questo “è stata declassata al livello 2”. Nel documento intitolato “Trafficking in Persons Report – June 2019“, il lungo rapporto presentato dal segretario di Stato Mike Pompeo, il Dipartimento di Stato americano ha declassato l’Italia nella lotta contro lo ...

Compostaggio umano - lo stato di Washington legalizza la pratica. I resti umani saranno trasformati in fertilizzante : Lo stato di Washington legalizza il Compostaggio umano dopo il funerale. Il provvedimento di legge è stato firmato dal governatore Jay Insee, democratico, e permette la trasformazione dei resti umani in fertilizzante come alternativa alla sepoltura e alla cremazione. La norma, come racconta l’Agi sul suo sito, entrerà in vigore a maggio del prossimo anno e consente la “recomposition” del defunto. Non è la prima volta che si ...

restiamo Umani - quando usiamo quelle parole ricordiamo chi per primo le ha scritte : Vittorio Arrigoni : Il 22 aprile 2011 il corpo di Vittorio Arrigoni rientra in Italia. Sono in tanti ad attenderlo ma nessun rappresentante di governo. Peccato. Eppure Vittorio dedica la vita agli altri, anzi la sacrifica. Era un pacifista e prima delle colpe voleva fermare le violenze. E’ in Palestina che Vittorio trova la morte, a 36 anni, rapito da quattro palestinesi comandati da un giordano. Ucciso da palestinesi? Rapito sì, morto senz’altro, ...

Salvini a Milano - migliaia di sovranisti : proteste e striscioni dai balconi. Rimosso «restiamo umani» di Zorro : «Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa...

Uomo vestito da Zorro espone striscione “restiamo umani” da un balcone in Duomo - la digos lo rimuove : fischi e proteste : Mentre gli esponenti della Lega e gli alleati in Europa di Matteo Salvini si alternavano sul palco montato in piazza DUomo, un Uomo travestito da Zorro si è affacciato da un balcone, srotolando uno striscione con scritto: “Restiamo umani”. Qualche minuto dopo, alcuni agenti della digos sono entrati nel palazzo e hanno fatto rimuovere il lenzuolo. Politica | Di F. Q.. Milano, si rifiuta ...

Striscione al comizio sovranista in Piazza Duomo : "restiamo umani" : Uno Striscione di circa cinque metri per uno con la scritta ‘Restiamo umani’ in italiano e in inglese è stato srotolato durante il comizio dei leader sovranisti organizzato da Matteo Salvini in Piazza del Duomo a Milano.Dal balcone da cui è stato srotolato è comparso un uomo vestito da Zorro con una spada di plastica in mano.