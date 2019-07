Dopo una campagna contro i salvataggi delle banche | Lega e 5 Stelle salvano le banche

Brindisi - spari sul lungomare di Torre Canne Dopo una lite : arrestato un 25enne : Si sono vissuti momenti di terrore ieri sera presso il lungomare di Torre Canne, una frazione marittima del comune di Fasano, a nord di Brindisi. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale un uomo di 25 anni ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di un altro soggetto, con il quale poco prima aveva avuto un'accesa discussione. Un litigio che ha rischiato seriamente di trasformarsi in tragedia, visto che chi ha aperto il fuoco ...

Calciomercato Juventus - domani le visite mediche di Buffon : il portiere torna in bianconero Dopo una stagione : Calciomercato Juventus – Gianluigi Buffon sempre più vicino al ritorno alla Juventus. dopo una sola stagione il portiere tornerà a vestire bianconero. visite mediche previste domani al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Juventus.L'articolo Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Gli italiani sono 55 milioni - in calo Dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : Rosina ritrova un vecchio amico Dopo l'addio a Liberto : Sarà un periodo di grandi cambiamenti quello che attenderà Rosina nelle puntate spagnole di Una Vita. La madre di Leonor si troverà suo malgrado coinvolta negli intrighi di Genoveva, la vedova di Samuel desiderosa di portare a termine la sua vendetta nei confronti degli abitanti di Acacias 38. Liberto verrà sedotto dalla nuova dark lady e, proprio mentre la coppia si appresterà a vivere dei momenti di passione, entrerà nella stanza Casilda che ...

Chi è Ursula von der Leyen - una lady di ferro per il Dopo Juncker : Si scrive Ursula von der Leyen, si legge Angela Merkel. Se gli italiani non avevano amato il "rigidismo contabile della...

Terence Hill Dopo Don Matteo 12 : il figlio Jess fa una rivelazione : Don Matteo 12 anticipazioni, Terence Hill: il figlio svela cosa farà dopo la fiction Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Jess Hill, figlio di Terence Hill. Nell’intervista Jess ha parlato molto del papà, svelando cosa farà dopo la fine delle riprese della dodicesima stagione di Don Matteo, attualmente in corso a Spoleto, in provincia di Perugia. dopo Don Matteo mio padre reciterà in un film ...

Massa - Dopo una visita dal medico pazienti finiscono in ospedale : “Contagiati da un batterio” : Un ambulatorio di Massa (Massa Carrara) è stato posto sotto sequestro dopo che circa trenta pazienti sono stati contagiati da un batterio. La procura ha aperto un fascicolo e non è da escludere che il batterio sia stato provocato da un gas medicinale non autorizzato dall'Agenzia Italiana del farmaco.Continua a leggere

Wimbledon – Coco Gauff e il retroscena su Roger Federer : “mi prese da parte Dopo una sconfitta - mi disse…” : Coco Gauff, la teenager che ha conquistato Wimbledon, ha rivelato un particolare retroscena legato al suo incontro con Roger Federer: il campione svizzero è la sua fonte di ispirazione Entra nel main draw di Wimbledon a 15 anni, qualificandosi come la più giovane tennista di sempre, poi accede al secondo turno battendo con un doppio 4-6 una leggenda come Venus Williams: la giovane Cori ‘Coco’ Gauff è la tennista del momento. In ...

Sandman - Dopo lo stop al film diventa una serie per Netflix : Niente film per Sandman, il mitico personaggio dei fumetti diventato celebre nel mondo grazie al lavoro di Neil Gaiman (sempre lui, quello di Good Omens serie prodotta da Amazon con la BBC ma anche di American Gods) diventerà una serie tv per Netflix. A svelare la novità è stato l’Hollywood Reporter anche se al momento lo stesso colosso dello streaming e la Warner Bros. titolare dei diritti attraverso la DC Comics non hanno rilasciato ...

Dati Istat : disoccupazione al 9 - 9% - a una cifra Dopo 7 anni - occupazione in rialzo : Per la prima volta, dopo 7 anni, la cifra in percentuale riferita alla disoccupazione in Italia diventa una. A rivelarlo l’ultimo rapporto dell’Istat, che rivela come a maggio il dato riferito alla disoccupazione si attesti al 9,9%, il più basso dal febbraio 2012. La discesa è di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile. L'occupazione in crescita dopo la stabilità registrata ad aprile, la stima degli occupati risulta essere cresciuta di 67 mila ...

Lilli Gruber - "tuta di pelle e frustino". Dopo Salvini e Dibba - chi la conosce bene fa girare una voce : Chi conosce bene Lilli Gruber sostiene che nella stagione tv appena conclusa sia entrata in modalità mistress: inguainata in un' ideale tuta di latex, armata di gatto a nove code, ha atteso le sue vittime seduta al tavolo di Otto e mezzo per poi prenderle a frustarle senza tregua. Una vera dominatri

Morgan/ Dopo lo sfratto : 'Non ho paura di dormire su una panchina - ma...' : Morgan, l'appello del cantante Dopo lo sfratto dalla sua casa di Monza: 'Abitazione sotto assedio, intervenga la politica'.

Giallo a Legnano - anziano di 71 anni trovato morto in casa. Forse colpito Dopo una lite : La tragedia si è consumata intorno alle 10.30 di questa mattina. Nell'appartamento sono al lavoro gli uomini della...

L’Apollo 11 - 50 anni Dopo : all’asta la videocassetta originale dello sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 2019 saranno trascorsi 50 anni esatti dal primo passo dell’uomo sulla Luna. Era il 1969, infatti, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede sul suolo Lunare: le immagini di questo evento storico hanno fatto il giro del mondo, ma alcune stanno per dettare anche i record di mercato. Nello stesso giorno dell’alLunaggio infatti, mezzo secolo dopo, Sotheby's venderà l’unica videocassetta originale della missione Apollo ...