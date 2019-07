CorSport | Veretout è tentato dalla Champions e da Ancelotti

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019)al centro dei desideri. Sul centrocampista della Fiorentina ci sono la Roma, il Milan e, naturalmente, il Napoli. Il Corriere dello Sport racconta dell’incontro di ieri tra Pradè e Petrachi. Il tentativo da parte dei giallorossi di accaparrarsi il francese come ipotesi B in attesa di un responso su Barella è concreto, ma ci sono due cose che fermano la trattativa. La prima è che la Fiorentina vuole 25 milioni cash e non accetta la contropartita Karsdorp messa sul piatto dai giallorossi. Tra l’altro il calciatore olandese preferirebbe il Psv a Firenze. Il secondo ostacolo è che manca l’accordo con. Il francese tergiversa. Aspetta le mosse del Napoli e non ha scartato neppure il Milan. C’è bisogno ancora di tempo. De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport, “potrebbe non immischiarsi nella questione”, ma è proprioad essereLeague e da ...

siamo_la_Roma : ?? “4 milioni di distanza tra la Roma e l’Atalanta per chiudere l’affare” #ASRoma - infoitsport : CorSport: le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas oa Veretout - j_goicoechea : @AliprandiJacopo @CorSport No, perché è strafinito, imballato e lento, peggio di Nzonzi, servono profili dinamici e… -