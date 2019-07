Con Aspromonte Calopresti racconta la strada sognata dagli ' ultimi'

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Ho cominciato a girare convinto di fare un film fuori dal tempo. Poi ho capito che Africo è la capitale del mondo, è oggi”. Mimmoparla del suo “- La terra degli”, in sala a settembre, visto in anteprima al Taormina Film Fest. Profuma di anni ’50 e di una Calabria arcaica che è solo di ieri, quella die di Fulvio Lucisano che l’ha prodotto, e a 90 anni si concede, in finale, un cameo.Africo è un borgo minuscolo arroccato nell’. Ad Africo è nato Pietro Criaco, autore del romanzo che ha ispirato il film (“Via dall’”, Rubbettino Editore ). Per il regista questo “è un western atipico, sulla fine di un mondo e sul sogno di cambiare il corso degli eventi grazie alla voglia di riscatto di un popolo”.Negli anni ’50 ...

