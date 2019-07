C’è un “deserto” nel bel mezzo del Pacifico

wired

(Di giovedì 4 luglio 2019) (foto: Getty Images) Cosa si nasconde nelle acque delmeridionale, ed esattamente nella remota regione oceanica del South Pacific Gyre? Un deserto d’acqua, quasi senza vita. A riferirlo è stato un team di ricercatori internazionale guidato dall’Istituto Max Planck che nel nuovo studio pubblicato su Environmental Microbiology ha raccontato che nel punto più lontano dalla terraferma c’è un vero e proprio deserto in termini di biologia marina. Infatti, i microorganismi che vivono lì, spiegano i ricercatori, sono davvero pochi per una serie di fattori, tra i quali la distanza, e quindi la poca disponibilità di sostanze nutritive, dalla terra e gli elevati livelli di raggi ultravioletti in questa parte dell’oceano. Analizzare le lontanissime acque del South Pacific Gyre (Spg) è considerato un compito davvero complesso, sia per la sua lontananza dalla ...

