85 anni fa moriva Marie Curie | doppio Nobel per la fisica e la chimica | una vita dedicata

Dieci anni fa moriva Pina Bausch - l’indimenticabile coreografa del Tanztheater : Il 30 giugno del 2009 il mondo della danza salutava per sempre Pina Bausch: indimenticabile coreografa, madre del Tanztheater e rivoluzionaria interprete di un modo tutto nuovo di concepire il gesto artistico, la coreografa tedesca ha lasciato un’eredità che non morirà mai. Anche grazie alla Fondazione Pina Bausch, che a breve pubblicherà un archivio di immagini inedite: per scoprire la vita, dietro la danza.Continua a leggere

500 anni fa moriva Lucrezia Borgia : la sua vita fra dissolutezza - leggende e verità : Lucrezia Borgia è stata una delle donne più controverse e discusse della storiografia, dal Rinascimento fino ai giorni nostri. Figlia illegittima, sorella incestuosa e moglie avvelenatrice, attorno a lei si sono affollati intrighi e delitti, ma probabilmente la cosa più "vera" su di lei la scrisse Maria Bellonci: "il suo unico dramma, far parte della famiglia Borgia".Continua a leggere

Quarant’anni fa moriva John Wayne - leggenda del cinema : Ci sono molti modi per descrivere una leggenda del cinema come John Wayne: simbolo dell'America degli anni Cinquanta, icona del western, sex symbol, incarnazione dell'eroe rude ma anche ingenuo. Per i suoi fan invece, John Wayne rimane il 'Duca', lo pseudonimo scelto per la prima interpretazione, in omaggio a Duke, l'inseparabile cane con cui giocava da piccolo. A quarant'anni dalla sua morte (11 giugno 1979), ripercorriamo una delle carriere ...

Ray Charles - 15 anni fa moriva 'The Genius'/ Da Belushi a Toto Cotugno : e la Pepsi.. : Considerato il più grande cantante soul di tutti i tempi, Ray Charles muore quindici anni fa per un tumore al fegato ecco chi era

Venticinque anni fa moriva a Roma Massimo Troisi : Con la morte Massimo Troisi ci giocava spesso, sapeva che per lui, malato di cuore, era ineluttabile; prima o poi sarebbe arrivata. Ma da immenso capocomico qual era, trovava il modo di scherzarci su, forse per esorcizzarla, per non pensarci, per renderla un normale capitolo del suo straordinario cammino di uomo e artista. Ucciso dal maniaco Funiculì Funiculà in "No grazie, il caffé mi rende nervoso", ricordato dagli amici in "Morto Troisi, viva ...

23 maggio 1992 - moriva Giovanni Falcone : il giudice coraggioso : Il 23 maggio del 1992 si consumava uno degli atti più vili della storia recente del nostro paese: moriva Giovanni Falcone per mano della mafia. Nella strage di Capaci, oltre al magistrato, vennero uccisi anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Quando si parla di eroi, l'opinione pubblica tende a pensare che per esserlo si debba per forza vincere ed entrare nella storia per qualche impresa al limite dell'impossibile. ...