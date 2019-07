Oleg Matytsin | chi è il presidente della FISU ucraino e cosa fa

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019): chi è ilfa Da oggi mercoledì 3 luglio 2019 iniziano le Universiadi, manifestazione organizzata dal(Federazione Internazionale Sport Universitari), ente fondato nel 1949 per la promozione dello sport tra gli studenti degli atenei mondiali. Lo svolgimentomanifestazione è biennale, ed è il corrispettivo dei Giochi Olimpici. L’evento è giunto alla XXX edizione che per l’occasione avrà luogo a Napoli. Come per le Olimpiadi, le Universiadi si svolgono in due edizioni: quella estiva dal 1959 e quella invernale dal 1960. La manifestazione estiva conta di 15 sport obbligatori mentre l’invernale si compone di 8 discipline. Con questa edizione l’Italia ospita per la quinta volta la manifestazione estiva dopo: Torino (1959), Torino (1970), Roma (1975) e Sicilia (1997). A proposito di questa edizione napoletana, il ...

