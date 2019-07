Matteo Salvini | la Bizzotto furiosa a Strasburgo | Cordone sanitario contro la Lega

Matteo Salvini al vertice : "Autonomia - mio testo in cdm poi sì a modifiche in Aula". Perché può finire male : L'autonomia regionale è a rischio. "Il mio testo è pronto da mesi", annuncia Matteo Salvini entrando a Palazzo Chigi per il vertice di governo dedicato proprio a questo tema. Il leader della Lega e vicepremier ha negato di voler sottrarre il tema all'esame del Parlamento: "No, no, no, il Consiglio d

Il durissimo attacco di Gad Lerner a Matteo Salvini - le offese al ministro sono pesanti : Gad Lerner dice la sua sulla vicenda Sea Watch in particolar modo a Carola Rackete e attacca pesantemente Matteo Salvini Anche Gad Lerner, e non poteva essere altrimenti, ha fatto sentire la sua voce in merito vicenda della Sea Watch e del suo discusso capitano Carola Rackete. Il giornalista, in un articolo su Repubblica, ha esaltato la … Continue reading Il durissimo attacco di Gad Lerner a Matteo Salvini, le offese al ministro sono ...

Vittorio Feltri e la crisi di governo : "Vi dico io cosa ha in testa Matteo Salvini" : "Tutti vogliono che Matteo Salvini faccia cadere il governo", scrive Vittorio Feltri su Twitter, "Ovvio che lui invece lo tenga in piedi perché continua a guadagnare voti. Mai lasciare la strada vecchia per la nuova che è piena di insidie". Questa la lettura del direttore di Libero sulla crisi sempr

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - nomine Ue e rimpasto di governo : "Concorrenza all'Italia" - nome a sorpresa : "Siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla Concorrenza". La combina grossa, Luigi Di Maio. Su Facebook il leader M5s e vicepremier "brucia" tutti, alleati compresi, che nella partita delle nomine Ue, ancora in corso, all'Italia andrà "un ruolo fo

Matteo Salvini contro l’elezione di David Sassoli. Pd : “Prima gli italiani - ma solo se leghisti” : Per Matteo Salvini l'elezione di David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo non rispetta il voto dei cittadini italiani ed europei. Subito sono arrivate le repliche degli esponenti dem: "È stato votato dai tre gruppi più importanti del Parlamento europeo, il più piccolo dei quali ha 30 deputati più del vostro. Ed è pure un italiano. Sovranista dei miei stivali", ha commentato Carlo Calenda. Andrea Romano invece accusa: "Prima gli ...

Matteo Salvini - scenario inquietante. Paolo Becchi : "Ha tre strade - così può finire all'opposizione" : Le elezioni europee hanno premiato la Lega e punito il M5S, recenti casi come quello di "Sea Watch 3" contribuiscono a far sì che il consenso intorno alla Lega continui a crescere di giorno in giorno. Certo, Salvini, il "truce", ha giornaloni, intellettuali "organici" e Tv contro, ma il popolo da No

Sea Watch 3 - Alessandra Ghisleri : "Botto per Matteo Salvini" - le cifre che annichiliscono la sinistra : Alessandra Ghisleri è netta: "All'indomani della vicenda Sea Watch 3 si innalza il dato della Lega, cala il Pd". La sondaggista ne parla a Omnibus. "Più del 50% degli italiani stavano dalla parte di Salvini prima dell'approdo della nave Sea Watch", dice Alessandra Ghisleri. "Il 15 per cento ha avuto

Sea Watch 3 - Carola Rackete non deve essere espulsa : i pm ancora una volta contro Matteo Salvini : Tutto come - ampiamente - previsto. La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, hanno negato il nulla osta all'allontanamento del comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Dopo la firma di ieri, martedì 2 luglio, del prefetto

Matteo Salvini “Carola Rackete sarà espulsa”. Firmato il provvedimento : Matteo Salvini “Carola Rackete sarà espulsa”. Firmato il provvedimento Il ministro dell’Interno non ci sta e si sfoga in una lunga diretta su Facebook, attaccando veementemente l’operato della magistratura. L’ordine d’arresto per Carola Rackete non è stato convalidato e la capitana tedesca della nave Sea Watch 3 è tornata in libertà. Matteo Salvini dichiara di avere l’ordine ...

Sea Watch 3 - l'Anm in campo contro Matteo Salvini : "Sprezzante - alimenta odio" : Matteo Salvini ha commentato la decisione del giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, di assolvere Carola Rackete. Il ministro dell'Interno ha scelto Facebook per esprimere tutta la sua contrarietà e lo ha fatto a poche ore di distanza dall'annuncio dei magistrati (avvenu

Sea Watch 3 - Gad Lerner fuori controllo : "Matteo Salvini affoga nel ridicolo - completa disfatta politica" : Quella della scarcerazione di Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è una vittoria non solo per le ong, ma anche per Gad Lerner. Il giornalista pro-migranti ha infatti festeggiato la notizia con un articolo sul quotidiano (a lui consono) Repubblica. "Nessuna rodomontesca invettiva del ministro

Matteo Salvini esulta per il Cara di Mineo : "Via anche gli ultimi 68 migranti - allontanati con 27 abusivi" : Il Cara di Mineo è stato definitivamente svuotato. Quello che era il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, risultava anche essere una problematica immensa. Solo qualche mese fa il sindaco Giuseppe Mistretta denunciava "i numerosi licenziamenti, con evidenti riflessi social

Sea Watch - J-Ax insulta Matteo Salvini : "Str*** pronti a fott*** - come i nazisti" : Anche il rapper J-Ax è intervenuto a sostegno di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3. lanciandosi in citazioni di Sant'Agostino, Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King e Gandhi. Il cantante ha addirittura interrotto il suo concerto di Bologna per sottolineare la motivazione sul per

Sea Watch 3 - l'armatore di Mediterranea : "Matteo Salvini odia Carola Rackete perché è donna" : Sul caso Sea Watch 3 e su Carola Rackete, di parole, commenti e opinioni, in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti. Tantissimi. Ma uno dei più sorprendenti, in negativo, è quello dell'armatore della ong Mediterranea, Alessandro Metz, il quale parla a margine di un evento a Milano. E, in buona sosta