Google vuole che la gesture indietro di Android Q sia impeccabile | ecco l’opzione

Google vuole mettere delle regole ai bot che analizzano i siti internet : Il Robots Esclusion Protocol permetterebbe ai webmaster di selezionare il materiale indicizzabile dai webcrawler. In foto la rappresentazione del Googlebot, web crawler di Big G (immagine: Getty Images/ creative) Google vuole rendere il robots exclusion protocol (Rep), meglio noto come robots.txt, uno standard internet dopo 25 di attività. Il protocollo consente ai proprietari dei siti di escludere i web crawler, bot che periodicamente ...

Google Shopping - Paolo Lugiato : “Così Google vuole sfidare Amazon” : Google ha deciso di sfidare Amazon. Lo rivela la fusione tra Google Shopping e Google Express: l’app di Google Express diventerà Google Shopping. E Google Shopping – come segnala Paolo Lugiato – avrà una nuova home page dove i clienti potranno filtrare i prodotti per caratteristiche e marca, nonché leggere recensioni e guardare video ad hoc sulla merce in vendita. Non basta. Infatti, da un lato alcuni prodotti avranno un ...

La Modalità scura è una feature sempre più diffusa in ambito mobile ed anche Google ha dimostrato negli ultimi mesi di voler puntare su tale soluzione

Google annuncia un cambiamento per la logica di ricerca delle app sul Play Store, che premierà i contenuti di qualità e con contenuti attraenti.

Google si prepara a introdurre nuovi controlli per rendere sempre più sicuro il Play Store per i più piccoli, ovviamente con l'aiuto degli sviluppatori.

Google è da tempo impegnata nel software open source e pare che ora desideri promuovere una community simile per hardware e chip