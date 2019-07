Allarme alimentare | ritirato pesce surgelato dal mercato | alto contenuto di mercurio

Allarme epatite : ritirato dagli scaffali un altro integratore alimentare a base di curcuma ed echinacea : Richiamato un altro integratore alimentare a base di curcuma. Si tratta di curcuma FITOSOMA ED echinacea, marchio NOVART, prodotto da FARMACEUTICI PROCEMSA, lotto di produzione n°M70349, data di scadenza 8/2019. Le confezione, del peso di 39 grammi contengono 30 compresse. Il motivo del richiamo è indicato in “Ritiro spontaneo a titolo precauzionale per segnalazione relativa al lotto“. Si tratta dell’ultimo di una serie di ...

Salubrità Alimentare - oggi la prima Giornata Mondiale : in Italia un Allarme al giorno : “Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme Alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), diffusa in occasione della prima Giornata Mondiale Onu della Salubrità Alimentare, promossa da Fao e Oms a livello Mondiale il 7 giugno per ricordare che ogni anno circa ...

Allarme alimentare : dado e brodo granulare ritirati del mercato per rischio allergeni [MARCHIO E LOTTI] : Richiamati dal mercato per rischio dovuta a presenza di allergeni, due prodotti della Bauer spa. Si tratta del “brodo granulare istantaneo ai funghi” da 120 grammi e del “dado da brodo ai funghi porcini” da 60 grammi, i cui lotti sono rispettivamente n° L00010327 e n° L00010304, entrambi con scadenza 4/22. Il motivo del richiamo è indicato in “presenza di allergene Beta-lattoglobuline“. I consumatori allergici ...