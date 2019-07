Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI LATINA, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE Roma CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO IN DIREZIONE NORD INICIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’APPIA E LA LAURENTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA APRILIANA E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CREA TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma-FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA L’INNESTO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE CREA CODE TRA TOR LUPARA E MENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA L’A24 Roma-TERAMO E PRENESTINA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 02 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ALESSANDRO CECATI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ARDEATINA SULL’ A24 Roma TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA A24 E CASILINA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA SI RALLENTA IN TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E CASSIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGEZIALE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 E A 24 E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE E, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A 24 E, PROSEGUENDO, PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE; SI STA IN CODA SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 2 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A 24 E, PROSEGUENDO, PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA E, AVANTI, TRA A91 E VIA DEL MARE; SI STA IN CODA SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...