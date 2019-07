Temptation Island | il perché del successo del format di Maria De Filippi E voi | vorreste

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Che gran filibustiere, Zeus. Traditore impenitente, capace di inventarsi gli espedienti più bizzarri per sedurre e ingannare così la moglie, Era. Si dice di un patto tra i due secondo il quale Zeus avrebbe dovuto esserle fedele per 300 anni, la durata di una luna di miele mitologica. E ci riuscì, il “nostro”, a non tradirla. Per 300 anni: poi rieccolo, il Gigi Rizzi dell’Olimpo. Playboy si può dire ineguagliabile, anche per via del tempo a disposizione, migliaia e migliaia di anni. Il mito è traditore. E lo è anche la letteratura. Non solo al maschile: Anna Karenina e il bel Vronskij, Francesca da Rimini, Madame Bovary, Margherita. O Elena, a voler finire il giro e ritornare alla mitologia. Le ardimentose trame di coppie sfasciate o messe alla prova da un tradimento si possono trovare ovunque. Mito, romanzi, cinema, vita quotidiana. E tivù, ovviamente. Nella forma di ...

mecna : L’unica cosa per cui tollero l’estate è Temptation Island. - simone_paciello : Io dopo i primi 26 minuti di Temptation Island. #TemptationIsland - GiorgiaaBloise : -TEMPTATION ISLAND VIP -GRANDE FRATELLO VIP -ISOLA DEI FAMOSI( ANCHE SE QUELLA C'ERA GIÁ) E ORA FARANNO ANCHE 'AMIC… -