Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono sposati | le foto del matrimonio e gli invitati

(Di martedì 2 luglio 2019) Alla fine hanno detto sì come previsto:hanno celebrato il lorosulla spiaggia di Fregene, nella suggestiva cornice di un tramonto sul litorale. La showgirl e il compagno, di professione musicista, hanno tenuto fede agli impegni presi e hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore dopo undici anni di fidanzamento: ora li attende il viaggio di nozze tra Puglia e Calabria. Tra glialle nozze anche una cascata di vip, tra cui vale la pena segnalare Adriana Volpe, Milena Miconi (sposata da pochissimo anche lei), Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Fanny Cadeo e Matilde Brandi. Assente invece il celebre ex marito proprio di, l’attore Andrea Roncato, con cui la conduttrice ha ammesso di non essere più in contatto da qualche anno nonostante gli sia ancora molto affezionata. View this post on ...

