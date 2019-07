Riviera | la seconda stagione dal 3 luglio su Sky Atlantic

dituttounpop

(Di martedì 2 luglio 2019), la serie con Julia Stiles torna su Skycon la. Ecco la trama dei nuovi episodi e le prime immaginiMentre Canale 5 trasmette gli episodi della primadi, ogni mercoledì alle 21:15, Skylancia la. L’appuntamento con i nuovi episodi è per mercoledì 3alle 21:15 su Sky, poi disponibili on-demand e anche su NOWTV.Arriva quindi domani, mercoledì 3, su Sky, ladella serie tv con Julia Stiles. I nuovi episodi vedono il ritorno in grande stile di Georgina (Julia Stiles, Jason Bourne, Dexter), che proverà a farla franca dopo l’omicidio di Adam mentre dovrà continuare a lottare per mantenere il potere all’interno della famiglia Clios nonché la sua posizione in cima all’altera élite del mondo dell’arte.La trama dellae le novitàLa ...

