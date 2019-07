Rifiuti a Roma | Ama al lavoro per tamponare emergenza Compattatori all’opera in diverse

Le trattative per le nomine Ue e il solito problema Rifiuti a Roma : I brexiteers abroad tanto allegri non possono essere ma una cafonata come le spalle voltate durante l'Inno alla Gioia che è anche l'inno europeo non si era mai vista né qualcuno l'aveva mai concepita neanche nelle peggiori contingenze politiche. Vabbè, i tedeschi ci scherzano su. Intanto si deci

Così Roma soffoca tra i Rifiuti : "L'emergenza finirà entro Capodanno" : Carenza di impianti, poi di mezzi e di personale: un'emergenza che la Capitale sta sopportando da quasi un mese. Il sindaco...

Rifiuti Roma - Tmb Lazio pronti a aiutare : 18.40 Gli impianti Tmb di Viterbo, Latina e Frosinone, si sono detti disponibili, ad accogliere ulteriori quantitativi di Rifiuti della Capitale nelle loro strutture. La disponibilità è stata data anche a lavorare di domenica. Ora spetta ad Ama,società partecipata del Campidoglio, aprire una interlocuzione con le singole strutture per formalizzare se conferirvi e quante tonnellate portare nei singoli Tmb. Un accordo potrebbe portare ad ...

Rifiuti Roma : irruzione di tre persone nella sede dell'Ama - insulti agli operatori : irruzione di tre persone, uno dei quali con il casco da motociclista, nella sede di Trastevere dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti di Roma. Lo riferisce la Presidente di Ama, Luisa Melara, che ha chiamato al telefono staff e operai in servizio per esprimere "solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda ...

Rifiuti Roma - “in strada 650 tonnellate al giorno”. Ama : “L’emergenza è vicina”. La Regione trova alcuni impianti-tampone : Roma non riesce a smaltire 300 tonnellate di Rifiuti delle 2.800-2.900 che produce ogni giorno. Che diventano 650, se si considera anche il gap da recuperare per i guasti a Rocca Cencia e i “debiti” verso il vicino Abruzzo. Questo (anche) perché i vari impianti privati di cui si serve la Capitale hanno deciso – per motivi diversi ma tutti nello stesso momento – di abbassare il quantitativo che sono disposti ad accettare. E dal 31 ...

Così a Roma Raggi ha raggiunto l'obiettivo “zero Rifiuti”. Raccolti : Fare promesse è parte integrante di qualsiasi campagna elettorale. Disattenderle, forse, lo è altrettanto. Il che non giustifica, ovviamente, le mancanze di chi, presentandosi agli elettori come il “Cambiamento” (con la C maiuscola), ha costruito proprio su questo la propria vittoria. Così il 26 mag

Emergenza Rifiuti a Roma? Ama : "La risolviamo entro Capodanno" : La fine dell’Emergenza rifiuti nelle strade di Roma? “Ci siamo dati come tempi entro la fine dell’anno, entro San Silvestro”. Lo ha detto il neo cda di Ama, Massimo Ranieri, in commissione Trasparenza.“Abbiamo trovato una situazione di Emergenza del servizio, organizzativa e finanziaria perchè la società ha problemi di risorse che devono essere risolti. Questo non vuol dire che non ...

Emergenza Rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Emergenza Rifiuti a Roma - l’allarme dell’ordine dei medici : “Si rischia l’emergenza sanitaria” : L’Ordine provinciale di Roma dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) lancia un nuovo allarme sull’Emergenza rifiuti della Capitale e il rischio che questa diventi Emergenza sanitaria. Il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, preoccupato per la situazione ha deciso di scrivere nuovamente alla prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al ministro della Salute, Giulia ...

Rifiuti Roma - Ordine dei Medici : “Si rischia l’emergenza sanitaria” : Roma sta affrontando il problema della gestione e dello smaltimento dei Rifiuti urbani che “rischia ormai di diventare una vera emergenza sanitaria. La pericolosa combinazione di cumuli di spazzatura abbandonata intorno ai cassonetti strapieni e il caldo eccezionale di questi giorni sta, infatti, progressivamente trasformando la Capitale in una maleodorante discarica a cielo aperto, con forti rischi per la salute dei cittadini”: lo ...

Emergenza Rifiuti a Roma - Raggi : “Basta con gli allarmismi - i trasbordi non sono discariche” : “Sgomberiamo ancora una volta il campo da inutili e strumentale allarmismi. Il trasbordo di rifiuti è un’operazione che prevede solo il loro passaggio da un camion piccolo a uno più grande, senza accumuli sul terreno. È un’attività del tutto sicura e non impattante che viene già effettuata in diverse zone di Roma“, scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. “I rifiuti non toccano terra, non si creano discariche o ...

Roma tra roghi e spazzatura : Raggi nomina l’assessore al Verde - ma non ha la delega ai Rifiuti. Regione : “Emergenza” : Macchine rotte, trasbordi vietati da sollevazioni popolari, impianti privati in manutenzione da settimane e almeno mille tonnellate di rifiuti abbandonati in strada. Non si attenua la crisi estiva dei rifiuti a Roma. Una difficoltà che le opposizioni stanno cercando di cavalcare per prendere a spallate il Campidoglio e provare far cadere la sindaca Virginia Raggi. La quale continua a reagire invocando la “guerra dei rifiuti”. Fatto sta che da ...

A Roma c'è un reale rischio sanitario per il collasso della raccolta Rifiuti? : Se adesso Roma stia rischiando un'epidemia a causa della crisi dei rifiuti se lo chiedeva due giorni fa Amélie Bruers, la giornalista che ha pubblicato un dettagliato articolo-denuncia sul sito della Rtbf, la tv nazionale belga. Una domanda che in queste ore sta ormai facendo il giro del mondo e passa di bocca in bocca tra i tanti turisti stranieri che affollano la capitale, esterrefatti per il troppo caldo, l'odore nauseabondo che circola per ...

Rifiuti - i cinque errori che soffocano Roma : ?ecco le cause che hanno portato Ama all?emergenza : La crisi dei Rifiuti a 40 gradi poteva essere evitata. E poteva anche essere facilmente prevista. A Roma Capitale si scrivono post zelanti su Facebook in cui si distribuiscono colpe ad altri o si...