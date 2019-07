Pd | trovare soluzione per bambini che ancora vivono in carcere con madri

romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma – Procedere con una riforma della legge 62 del 2011 perunaai 56cheoggi in Italiacon ledetenute in, intervenendo su tre punti: costruendo case famiglia con il finanziamento dello Stato – e non ‘senza oneri per lo Stato’, come previsto dalla norma -; utilizzando gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute) solo nei casi di lunghe detenzioni; procedendo alla comunicazione immediata delle autorita’ giudiziarie competenti della presenza di un minore al momento dell’arresto. È la proposta emersa nel corso della conferenza stampa ‘detenute e figli minori: normativa vigente e alternative al’ organizzata stamattina a Montecitorio dai deputati del Partito Democratico Paolo Siani, Ubaldo Pagano, Carmelo Miceli, Nicola Pellicani, Patrizia Prestipino, Rosa ...

