Mika al Teatro del Silenzio con Andrea Bocelli a Lajatico PI a luglio | biglietti in

(Di martedì 2 luglio 2019)aldelconper l'evento in programma a(PI) il prossimo 25. Con il tenore italiano duetterà per la prima volta su brani non ancora rivelati.è tornato in scena di recente rilasciando il singolo estivo Ice Cream che anticipa il suo prossimo disco di inediti e la tournée di concerti che lo porterà anche in Italia, nei palasport, in autunno.My Name Is Michael Holbrook è il titolo del suo prossimo progetto discografico di inediti anticipato dal fresco Ice Cream, già disponibile in radio e in digital download in tutto il mondo.Noto per aver rilasciato hit internazionali del calibro di Grace Kelly, Relax Take It Easy, We are Golden, Stardust e molte altre,sarà tra gli ospiti dell'evento diin programma a.Due le date aldel: giovedì 25e sabato 27. Iper la ...

