LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | gran gol di

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38′ Press commette il primo fallo del match: nessun provvedimento per la #23. 35′ Ertz ci prova dalla distanza: tiro alto. 34′ Sesto gol nella competizione per la 30enne americana. 33′de gol di Morgan che di testa anticipa tutti sul cross di Sauerbrunn. 32′ ALEX MORGAN! VANTAGGIO DEGLI STATI UNITI! 2-1! 31′ Passata la mezz’ora: match piacevole a Lione. 29′ Walsh crossa in mezzo ma Sauerbrunn interviene con il piede: il pallone carambola verso la porta. Autogol rischiato. 28′ Che peccato! Daly sterza in area ma scivola. 27′ Match ora su ritmi bassi dopo uni inizio scoppiettante. 25′ DUNN! Sinistro radente, risponde presente Telford. 23′ Che rischio di Dahlkemper che atterra White in area: si continua. 21′ Pareggio improvviso ed inaspettato in quel di ...

zazoomblog : LIVE Inghilterra-Usa 0-1 Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: la sblocca subito Press a Lione! -… - zazoomnews : LIVE Inghilterra-Usa 0-0 Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: tutto pronto a Lione! - #Inghilterra-Usa… - zazoomnews : LIVE Inghilterra-Usa 0-0 Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: si parte a Lione! - #Inghilterra-Usa… -