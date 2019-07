LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 | 5-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’azzurro continua la sua gara

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Bravo, si porta in vantaggio di un punto in quest’importantissimo decimo del quarto set contro15-15 Recupera un punto di ritardoin questo nono game del secondo set in questo match controMissione compiuta pere 5-4 nel secondo set per l’azzurro.servirà per rimanere in questo parziale 40-0 Grandein questo nono game del secondo set, sciorinando un ottimo tennis e mettendo in difficoltà. Tre palle del 5-4 per il ligure Niente da fare per: 4-4 nel secondo set e ora il ligure andrà a servire Vantaggio internoche la spunta in questo scambio.deve assolutamente stringere i denti in questo ottavo game del secondo set. 40-40 Si va ai vantaggi in questo ottavo game del secondo set tra. L’azzurro cerca il break! 4-3: ...

zazoomblog : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Berrettini passa al secondo turno! Serena Williams dominante su… - zazoomblog : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA: Tiafoe si aggiudica il primo parziale - #Fognini-Tiafoe… - zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Atte… -