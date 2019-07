Conte torna a Bruxelles | evitare la logica dell' austerity

Basket - Eurolega 2019-2020 : c’è la lista definitiva delle 18 squadre con Milano - wild card allo Zenit. Torna la palla a due sulla Contesa : Giornata importante, quella in seno al board dell’ECA, che gestisce Eurolega ed EuroCup. Si è infatti discusso delle 18 partecipanti alla prossima Eurolega, ma anche di qualche cambiamento di regole all’interno delle due competizioni europee. E’ stata approvata la wild card a favore dello Zenit San Pietroburgo, preferito al Partizan Belgrado che disputerà l’EuroCup. Queste sono dunque le 18 partecipanti: Alba Berlino, ...

F1 - Charles Leclerc : “Sono Contento di tornare a Le Castellet. Ho bei ricordi su questo circuito” : Charles Leclerc con grinta e grande motivazione sta affrontando il suo primo anno in Ferrari, cercando di imparare nel più breve tempo possibile. Il suo obiettivo è chiaro: vincere il titolo iridato con la Rossa. Attualmente l’alfiere del Cavallino Rampante è quinto nel Mondiale 2019 di F1, con 72 punti, dietro al compagno di team Sebastian Vettel di 28 lunghezze. Un differenziale dovuto un po’ agli errori del monegasco e un ...

Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi Di Maio : “Vergognati!” e su Conte… : Maria Elena Boschi è tornata a farsi sentire, attacco via social al ministro Luigi Di Maio, ma anche Giuseppe Conte è sotto il suo mirino Non solo Nicola Zingaretti nel mirino di una Maria Elena Boschi che è tornata a farsi sentire con insistenza. dopo gli attacchi della domenica al segretario democratico (e i retroscena del lunedì) ecco che nel mirino della … Continue reading Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Il ginocchio reagisce alle cure - sono Contento. Voglio tornare sugli sci in estate” : E’ un Christof Innerhofer determinato, quello che sta svolgendo la riabilitazione seguita all’intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro, fratturato durante i campionati italiani a Cortina. Il trentaquattrenne di Gais si è espresso con parole positive al sito della FISI in merito ai propri tempi di recupero. Queste le parole del Campione del Mondo in Super-G nel 2011: “sono contento di come stanno ...

Amanda Knox torna in Italia e snobba i cronisti - sabato racConterà la verità sul suo caso : Per la prima volta dal 4 ottobre 2011, quando fu assolta e scarcerata per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, Amanda Knox è tornata in Italia, e lo ha fatto, come ha...

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

Alessandro Salem (direttore Contenuti Mediaset) : "Non c'è troppa Barbara d'Urso. Adrian torna a settembre. Nuovi progetti per Toffanin" : Selvaggia Lucarelli ha intervistato per Il Fatto Quotidiano Alessandro Salem, direttore generali dei contenuti per Mediaset. Un colloquio decisamente interessante, che ha svelato alcune delle strategie del Biscione per i futuri palinsesti.Il dirigente ha chiaramente detto che l'operazione legata ad Adrian si è rivelata la più delicata in assoluto nella stagione televisiva: "Pensavamo che il progetto potesse avere un riscontro superiore, ...

Matteo Salvini - l'idea di un Conte bis per non tornare subito al voto : Si fa largo nel Carroccio l'idea di un Conte bis. Matteo Salvini vuole dettare l'agenda del governo, nel caso anche aggiornando il contratto con i 5 Stelle. E quindi passando per quella "condivisione di responsabilità" auspicata dal presidente del Consiglio, che è poi il rimpasto. "Sia chiaro, noi m

Giuseppe Conte torna ad avvertire Salvini e Di Maio : Il governo non può diventare una burla : Dopo l'ultimatum lanciato in una sorta di messaggio alla nazione ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad avvertire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega: "Il governo del cambiamento non può diventare una burla”. Conte è preoccupato dallo "choc" elettorale del M5s e dalla "sovraeccitazione" per il trionfo alle europee del Carroccio.

Conte si faccia da parte - siamo pronti a elezioni! Silvio Berlusconi chiede di tornare al voto : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, chiede di poter tornare al voto dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'europarlamentare azzurro chiede a Conte di "farsi da parte" per provare a formare una nuova maggioranza di centrodestra o tornare al voto con "il centrodestra unito".

Conte DIRETTA conferenza stampa : «Tornate elettorali hanno minato coesione governo» : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a...

Conte DIRETTA conferenza stampa : tornate elettorali hanno minato coesione governo : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse la forza di questo Esecutivo. La modalità più lineare per dare vita a...

Inter - inizia l'era di Antonio Conte per tornare al top : Se il buongiorno si vede dal mattino, per i tifosi Interisti oggi è una giornata da ricordare e da cerchiare in rosso sul calendario. inizia ufficialmente l'era di Antonio Conte. Il tecnico salentino è stato annunciato all'alba da un tweet dalla società nerazzurra. Torna così in Italia, uno dei tecnici più ricercati e vincenti del nostro calcio. Una garanzia di successo ovunque sia andato. Conte e l'Inter che verrà La missione di Conte è chiara: ...

Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore. Il club : «Benvenuto in famiglia». L'ex ct : «Pretenderò rispetto per ritornare grandi» : L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui «il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», scrive la società sul suo...