Casa | dal 2010 prezzi giù del 17 | 2%- Da inizio anno -0 | 5%

Maserati – 50 anni dalla prima Coupè Indy : la Casa del Tridente celebra l’anniversario dal primo esemplare [GALLERY] : Maserati celebra il 50° anniversario della consegna del primo esemplare della coupé Indy Il primo luglio 1969 è una data importante nella storia di Maserati in quanto la prima Indy, destinata ad un cliente, lasciava la storica sede della Casa del Tridente in via Ciro Menotti 322 a Modena per essere consegnata in Svizzera. La vettura venne spedita all’allora importatore di Maserati “Martinelli e Sonvico” a Chiasso. Dopo pochi giorni la ...

Va in ospedale e lo rimandano a Casa! 63enne muore di infarto : L'uomo si era presentato all'ospedale San Martino di Belluno. Dopo una visita, i medici avevano deciso di dimetterlo. Rientrato a casa, è stato stroncato da un infarto. Aveva accusato un malore e si era subito recato al Pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. Lì i medici lo avevano visitato e deciso di dimetterlo poco dopo. Così l'uomo, un 63enne di Le Ronce, nel Castionese, ha fatto ritorno nella sua abitazione. Ma qualcosa è ...

Forum - Rita dalla Chiesa : "Barbara Palombelli è una mia amica ma è come se vedessi un altro a Casa mia" : In quasi 40 anni di carriera ha condotto ogni tipo di programma tv. Ma anche ora che non ha una trasmissione tutta sua, Rita dalla Chiesa ha ancora molto da dire. E lo fa come opinionista in Rai, in un libro-confessione per Mondadori e sui social, dove è attivissima. come è diventata uno dei tre "sa

Festival MoliseCinema a Casacalenda dal 6 all’11 agosto : Si terrà quest’anno la 17° edizione del Festival MoliseCinema. Appuntamento a Casacalenda dal 6 all’11 agosto 2019. Il Festival prevede

Genova - demolizione del Ponte Morandi dalle 9 in diretta. Anziano barricato in Casa fa slittare le operazioni : Un Anziano ancora barricato in casa farà slittare di qualche minuto le operazioni di brillamento delle cariche esplosive che abbatteranno le pile 10 e 11 del Ponte Morandi. Secondo...

Trapani : catturato il giovane detenuto fuggito dalla Casa Circondariale : È stata di brevissima durata la "fuga rocambolesca" del giovane detenuto albanese, Luca Leke, evaso dalla Casa Circondariale di San Giuliano (Erice-Casa Santa) a Trapani. Il detenuto, infatti, è stato catturato nelle ore successive nella campagne tra Fulgatore e Ummari, frazioni trapanesi. Il plauso della Uilpa Polizia Penitenziaria Tempestivo il plauso della Uilpa Polizia Penitenziaria in merito all’arresto, da parte del S. Commissario ...

Chiedo Di Non Chiedere è il nuovo singolo di Giordana Angi dal disco d’oro Casa (audio e testo) : Il nuovo singolo di Giordana Angi è Chiedo Di Non Chiedere. Il brano arriva dopo Casa, disco di debutto con il quale ha appena conquistato il disco d'oro dopo il secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il brano è già stato presentato in più di un'occasione nel corso della partecipazione al talent e dal 5 luglio sarà il nuovo singolo estratto dal suo primo album per il quale sta ancora tenendo le date del lungo instore annunciato dopo la ...

Novi Ligure - bimbo di 8 anni precipita dal sesto piano di Casa e muore : soffriva di disturbi della personalità : Un bambino di otto anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano dell'abitazione di Novi Ligure (Alessandria) in cui viveva con la famiglia. L'incidente è avvenuto...

Spero di festeggiare presto a Casa! Elisa compie 5 anni in ospedale in attesa del trapianto : Oggi, 27 giugno 2019, spegne cinque candeline la piccola Elisa Pardini, la bimba di Pordenone protagonista della campagna #SalviamoElisa, promossa dai familiari per cercare un donatore di midollo che possa salvarle la vita. La piccola Elisa è attualmente ricoverata al Bambino Gesù di Roma e questo è il terzo compleanno che dovrà festeggiare in ospedale. E proprio in occasione del suo quinto compleanno i genitori hanno voluto affidare a Facebook ...

La bambina cade dalla finestra al secondo piano della sua Casa e questo ragazzo di 17 anni la salva così : Si chiama Feuzi Zabaat, è un ragazzo algerino di 17 anni e grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito a salvare la vita della piccola Doha Muhammed, una bambina di due anni, caduta dalla finestra al secondo piano di una palazzina di Istanbul. La piccola è sfuggita al controllo della madre e ha aperto la finestra. Per strada dei ragazzi, uno si accorge di quello che sta per accadere e si mette in posizione. Quando la piccola cade la prende ...