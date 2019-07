Biodiversità | BioRescue | procreazione assistita per impedire l’estinzione dei rinoceronti

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, collaborerà al progetto di ricerca internazionaleperdel rinoceronte bianco settentrionale mettendo a disposizione le sue tecnologie e le sue conoscenze sulla fertilità. Il progetto, guidato dal Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) con la partecipazione del Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MCD), ha ricevuto un finanziamento di circa 4 milioni di euro da parte del Ministero Federale dell’Istruzione e della Ricerca (BMBF) tedesco in quanto parte dell’iniziativa di ricerca sulla conservazione delladel Ministero stesso. Dopo la morte dell’ultimo esemplare maschile nel maggio 2018, oggi al mondo esistono solo due esemplari femminili anziani di rinoceronte bianco settentrionale, Najin e Fatu, esposti a un reale rischio di estinzione. Per ...